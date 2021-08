Avanza Delta en zona centro

Ciudad de México– La variante Delta ha desplazado a la Alfa y a la detectada en México, la B 1.1.519, que antes predominaban en el centro del país, es decir, Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Hidalgo, Morelos y Tlaxcala, reportó el Consorcio Mexicano de Vigilancia Genómica de la UNAM.

En la región Centro-Norte, las variantes Alfa, Gamma y Delta han aumentado y en el Occidente, Alfa y Gamma son las que se han incrementado.

Sólo entre el 11 de junio y el 4 de julio, de 400 muestras secuenciadas en la Unidad de Genómica Avanzada del Langebio de personas diagnosticadas positivas a Covid-19 en 27 entidades, 40.3 por ciento fueron Delta, 21.3 Gamma y 7.2 Alfa.

Además, en el monitoreo de variantes se encontró que entre el 26 de junio y el 12 de julio se detectaron 460 más muestras de Delta y 391 de Alfa.

A Delta ya se le compara con la varicela que tiene un índice de contagiosidad de 10 a 12 personas, advierte Carol Perelman, directora del Jardín Weizmann de Ciencias México y química farmacéutica bióloga de la UNAM.

Detalla que la vía de transmisión de la variante Delta es igual a las demás. que es principalmente por vía aérea, por lo que la estrategia de control de la pandemia debe poner particular énfasis en la exigencia y promoción del uso del cubreboca y que se garantice una buena ventilación en espacios cerrados.

La especialista en difusión de la ciencia resaltó que el riesgo para la población mexicana aumenta debido a la proximidad con la baja de temperaturas, que propician olas de enfermedades respiratorias como la influenza, por lo que también llamó a que se apresure la vacunación, se coloquen las dos dosis a tiempo y no se dilate en inmunizar a los menores de edad que pueden ser propagadores del virus y susceptibles de enfermar.

Recordó que el pasado 13 de mayo, Estados Unidos rectificó medidas como el uso del cubrebocas.

Rafael Bojalil Parra, académico del Departamento de Atención a la Salud de la Unidad Xochimilco de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) apunta que hasta ahora no se sabe qué tanto cambia la eficacia de muchas vacunas contra el Covid-19, por lo que se deben reforzar medidas. Detalla que en el caso de Pfizer la eficacia disminuye de 94 por ciento reportado frente a la Alfa a 88 por ciento en Delta, mientras que en AstraZéneca cae de 75 por ciento de eficacia ante Alfa al 67 por ciento contra Delta.

Al momento no hay datos sobre otras inoculaciones que se aplican en México, entre ellas Sputnik V, CanSino y Sinovac.

"Quizá también baje su eficacia, pero no sabemos a cuánto, aun así, 67 por ciento de efectividad es mucho mejor que nada, pues todas protegen, no sabemos qué tanto menos, pero todas salvaguardan contra la variante Delta", apuntó el experto.

Aunque hasta el momento Delta no ha mostrado un incremento sustancial en la mortalidad, advirtió, puede que éste aun no se haya reflejado.

"Lo cual no necesariamente quiere decir que no sea más mortal. Es decir, aún no se refleja, pero no sabemos si se va a reflejar o cómo se va a reflejar en la mortalidad en México", apuntó.