Avanza en INE cuota de 5 mujeres en Gubernaturas

CDMX.- La cuota mínima a los partidos políticos para entregar cinco de las nueve candidaturas a gobiernos locales a mujeres en la elección del 2024 avanzó en el INE.

Los representantes del PAN, PRI y MC advirtieron a los consejeros electorales que dicho acuerdo va más allá de sus facultades como autoridad electoral, por lo que, de aprobarse por el Consejo General en los próximos días, impugnarán ante el Tribunal Electoral.

Mientras que el PRD y PVEM se pronunciaron a favor del acuerdo.

Consejeros de las comisiones de Prerrogativas y de Partidos Políticos y de Igualdad de Género coincidieron en que el Tribunal Electoral sí les dio facultades para hacer cumplir la paridad en las gubernaturas, ante la omisión legislativa en las entidades.

"El Consejo General tiene facultades para emitir este acuerdo, así lo ha considerado la Sala Superior que por distintas reglas también aplicables a niveles locales y federales ha señalado claramente que nos corresponde supervisar que los partidos realicen modificaciones para cumplir con el principio de paridad sustantiva", indicó la consejera Carla Humphrey.

Algunos partidos políticos insistieron en quitar de la lista a Puebla, Yucatán y Jalisco, tres de las nueve entidades que renovarán gubernaturas y Jefatura de Gobierno, porque ya regularon en sus legislaciones la paridad.

Sin embargo, la consejera Dania Ravel insistió que dichas reformas no garantizan la alternancia en el máximo cargo de elección, por lo que es necesario establecer una cuota.

Los representantes del PRI, PAN y MC argumentaron que sí están a favor de la paridad, pero no de la imposición del INE, pues la ley no les da la facultad para decidir sobre cuántas.

El panista Álvaro Malváez aclaró que están peleando por la legalidad, porque el INE está sobrepasando sus facultades, y esto provoca que no se le dé certeza al proceso electoral en nueve entidades.

"Que al final del día se establezcan condiciones de certeza jurídica, es exclusivamente a eso, todos estamos obligados al cumplimiento de paridad y así lo haremos, así lo hemos hecho, el tema recae en la interpretación, se desconocen las facultades, y como consecuencia hace que se produzcan efectos que atentan contra otros principios y derechos", añadió.

Incluso, dijo su homólogo del PRI, Luis Cuenca, la paridad es como los tacos, se tienen que aclarar qué significa con todo, y aunque la Constitución establezca la paridad en todo, existe la soberanía de las entidades, y debe respetarse.

"Las gubernaturas en cada entidad son únicas, son la máxima postulación, si bien queremos juntar las 32 pues qué bonito es, y qué bonito es la paridad transversal, pero los estados son libres", sentenció.

Lo mismo opinó la representante de Movimiento Ciudadano, Nicole Rodríguez, quien argumentó que no es por no querer cumplir con la paridad.

"Estamos insistiendo que se respete la ley y la Constitución tanto a nivel federal como estatal, queremos cumplir con los principios de legalidad y certeza", justificó.

El representante del PVEM, Fernando Garibay, cuestionó a sus homólogos poner tantas resistencias, y les advirtió que ellos tienen la culpa de la intervención del INE, pues no legislaron en los estados el tema.

"Es raro que los demás partidos, salvo el PRD, no estén a favor de esa cuota, ya fue regulado, no es la primera, alguien tiene que regularlo, es como la reelección, está en la Constitución, pero tampoco se ha legislado, entonces quién tiene que hacer lineamientos, pues el INE, yo no sé qué les extraña a los demás partidos, mucha paridad, mucho todo, pero cuando se pone en papel, algo les duele, no entiendo", indicó.

El consejero Uuc-Kib Espadas insistió en que el INE no tiene la facultad para establecer cuántas candidaturas deben destinarse a mujeres, por lo que votó en contra.

Mientras que su compañero Arturo Castillo insistió en que la fundamentación del acuerdo no era suficiente, por lo que aunque está a favor de la paridad, no en cómo lo están sustentando sus compañeras.

Las fechas para que los partidos entreguen sus informes sobre en qué entidades y cómo elegirán a sus candidatas son: Ciudad de México, Jalisco y Yucatán el 4 de noviembre; Tabasco el 14 de noviembre; Morelos y Guanajuato el 24 de noviembre; Puebla el 24 de diciembre; Veracruz el 1 de enero; y Chiapas el 21 de enero.