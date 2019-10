Avanza en Senado prohibición a condonaciones

Ciudad de México.- La mayoría de Morena en las comisiones de Hacienda, Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos Segunda del Senado de la República empujó el dictamen con el que se prohíben las condonaciones de impuestos promovido por el Ejecutivo.

Tras alegar que el dictamen en realidad sí permitirá las condonaciones, la Oposición reclamó la instalación de una mesa técnica para corregir el documento.

"Las condonaciones son parte de nuestro orden jurídico, aunque sí queremos menos discrecionalidad. Es pertinente decir que todos estamos de acuerdo para reducir el uso discrecional, (...) pero el dictamen, como está, no va a eliminar las condonaciones.

"Es una falacia decir que aprobándolo (el dictamen), se eliminará la condonación", advirtió la priista Claudia Ruiz Massieu antes de proponer la instalación de una mesa técnica para impulsar los cambios necesarios.

En el mismo tono, el panista Damián Zepeda consideró que el dictamen presentado no es más que la posibilidad de que el Presidente diga que ya no hay condonación.

El también panista Gustavo Madero dijo que veía una intención más propagandística que de modificar la realidad.

"Pareciera más un ejercicio demagógico", sostuvo.

El perredista Miguel Ángel Mancera discrepó, y advirtió que la condonación afectará severamente la recaudación.

"Piénselo bien, advierto una prohibición (de condonación) tajante. Afectará a adultos mayores, a personas con discapacidad", alertó.

El presidente de la Comisión de Hacienda, el morenista Alejandro Armenta, expuso que a la Cuarta Transformación le anima un espíritu de corregir y está empeñada en desmantelar el sistema corrupto que por años permitió la condonación de impuestos a muchos privilegiados.

La semana pasada se dio conocer que empresas, industrias, hoteles, bancos, medios de comunicación, alcaldías, dependencias públicas y personas físicas obtuvieron perdones fiscales por 274 mil millones de pesos, entre 2007 y 2015, correspondientes a los Gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

Con las correcciones por las que abogó la Oposición, el dictamen sería revisado por el Pleno la próxima semana.