Avanza extinción de dominio en San Lázaro

Ciudad de México.- Las comisiones unidas de Justicia y Gobernación y Población en Cámara de Diputados avalaron el dictamen de la Ley General de Extinción de Dominio, por lo que hoy será abordado en el Pleno en sesión extraordinaria.

Todos los grupos parlamentarios presentarán reservas en la discusión en lo particular.

El PAN, MC, PRD y PVEM hicieron observaciones, ya que preocupa la venta anticipada de bienes sin que haya sentencia firme.

En la discusión, diputados advirtieron afectaciones a la propiedad privada de terceros, quienes tengan que comprobar la procedencia lícita y la buena fe.

La perredista Verónica Juárez alertó que la ley aplicaría en 245 tipos penales.

En tanto, el panista Jorge Espadas pidió reflexionar los alcances de la ley porque hay riesgos de que haya "puertas de salida" para evitar la aplicación de la norma.

La perredista Guadalupe Almaguer criticó que el Presidente Andrés Manuel López Obrador determine el destino de los bienes.

"Estamos legislando para un hombre y no para un País. Es una irresponsabilidad seguir ofreciendo a un solo hombre todos los recursos", dijo.

El priista Ricardo Aguilar acusó que la ley es técnicamente confusa, pues no es clara la actuación del Ministerio Público y hay riesgos de uso político de la norma.

Clouthier respondió a Almaguer que la ley se trabajó con la ONU y que el Presidente respetará lo que diga ésta de cómo usar los recursos de la venta de bienes.

Remató cuestionando a la perredista que si no puede decidir por cuenta propia y tiene que ir consultar a su bancada.

"Mi ideario no es el amloismo, esta boca es mía", refutó la integrante del sol azteca.