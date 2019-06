Avanza extinción de dominio en Senado

Ciudad de México.- El Senado de la República alcanzó un acuerdo para llevar al Pleno el dictamen de la Ley de Extinción de Dominio, anunció el coordinador de Morena, Ricardo Monreal.

En conferencia de prensa, acompañado por representantes del PAN, del PRD y de Morena, indicó que el dictamen de ley derivado de la reforma al 22 constitucional fue aprobado en lo general por las comisiones unidas de Justicia y de Estudios Legislativos Segunda, cuya sesión fue privada.

Sin dar detalles sobré cuándo subirá al Pleno y sin aceptar preguntas, Monreal señaló que aún persisten temas que se analizan en lo particular.

"Hemos logrado un gran acuerdo en este instrumento fundamental que es la Ley de Extinción de Dominio, que es la clave para poder atacar la columna financiera de la delincuencia, el crimen organizado y otros delitos que tienen que ver con esta parte que estamos viviendo en el país de inseguridad", expresó.

El presidente de la Comisión de Justicia, Julio Menchaca, dijo que el dictamen sobre extinción incluye cinco iniciativas, entre las que se encuentran las presentadas por Monreal y por el coordinador del PRD, Miguel Ángel Mancera.

El morenista indicó que además de atacar la columna financiera del crimen organizado, el objetivo del proyecto es que el Estado pueda canalizar recursos a temas como la reparación del daño, la atención a las víctimas y los programas sociales.

Explicó que este fin de semana, los senadores trabajarán sobre los puntos en los que aún no hay consenso, y sobre los cuales no dio detalles.

"Adicionalmente, vamos a estar trabajando en cuatro o cinco puntos que se han establecido en la mesa para poder llegar a la sesión del Pleno, y que haya posicionamiento de los grupos parlamentarios y que haya una coincidencia lo más posible, porque es un tema sensible", abundó.

La presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, Ana Lilia Rivera, dijo que el proyecto aprobado en lo general garantiza la seguridad jurídica de las personas porque establece con precisión cuáles son los hechos que darán lugar a la acción de extinción de dominio.

Además, aseguró, garantiza la independencia y la autonomía del juicio de extinción de dominio, ya que lo desvincula del proceso penal.

"Ahora, conforme a la actual propuesta, no sólo tendrá que nacer (el juicio de extinción de dominio) de una investigación penal, sino que el Ministerio Público podrá preparar sus acciones con base a la información que obtenga de todos los niveles de Gobierno, inclusive de particulares", detalló.

El panista Damián Zepeda dijo que si bien la ley que hoy se impulsa es mucho mejor, es necesario buscar un balance para evitar abusos.

"Se tiene que buscar un balance, particularmente se abrió mucho en la reforma constitucional los temas por los cuales puede proceder la extinción de dominio, que normalmente es más enfocado al crimen organizado, y con ello también se abre la posibilidad de un abuso en el uso de la herramienta", alertó.

Sobre el resto de los temas programados para el próximo periodo extraordinario de sesiones que inicia el 1 de julio, Monreal reconoció que aún enfrentan dificultades para alcanzar consensos en materia de Ley de Austeridad, mientras que los perfiles de los integrantes de la Junta Directiva y del Consejo Técnico de Educación del nuevo Órgano de Mejora Continua de la Educación continúan en análisis.

"Queremos tratar de sacar las tres por consenso para que pueda resultar una gran mayoría, si se puede unanimidad", adelantó.