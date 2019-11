Avanza juicio político contra Robles

Ciudad de México.- Tras advertir que no se trata de una venganza política, las comisiones unidas de Justicia y de Gobernación y Población avalaron iniciar juicio político en contra de la ex Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Rosario Robles.

Con 46 votos a favor, tres en contra, del PRI, y cero abstenciones, los diputados aprobaron iniciar el proceso por el desvío de más de 7 mil 600 millones de pesos mediante el esquema conocido como la Estafa Maestra.

Los diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI) no realizaron intervención alguna a favor o en contra de la ex funcionaria federal.

Rocío Barrera, presidenta de la Comisión de Gobernación y Población, afirmó que el procedimiento contra Robles no es una venganza política sino un tema de justicia.

La diputada de Morena informó que la Cámara de Diputados está procesando únicamente a Robles por la Estafa Maestra, debido a que no existen expedientes en contra de otros funcionarios de la anterior Administración por este caso.

"No es un tema de venganza política o en contra de una sola persona, no hay otro indiciado por la Estafa Maestra", dijo.

El también morenista David Orihuela calificó la Estafa Maestra como uno de los mayores desfalcos a la Nación y señaló que Robles fue una de las principales responsables.

El legislador afirmó que este proceso debe ser un recordatorio para todos los delincuentes de cuello blanco que se dedicaron a saquear al país.

"Que quede claro, esto no se trata de una venganza política, se trata de justicia", insistió.

Rubén Terán, también del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), aseguró que Robles no es el chivo expiatorio de esta Administración y tampoco de la 64 Legislatura.

Legisladores de la Oposición reclamaron que se juzgue únicamente a la también ex Secretaria de Desarrollo Social, ya que ella no actuó sola.

Criticaron que el acuerdo aprobado ayer por la Subcomisión de Examen Previo de Juicios Políticos no incluya al ex Gobernador Javier Duarte, o al ex Presidente Enrique Peña Nieto.

El panista José Elías Lixa recordó que uno de los expedientes considerados por la Subcomisión fue la solicitud de juicio político presentada por Luis Alberto Villarreal y Silvano Aureoles cuando éste último fue coordinador del PRD, la cual incluye al ex Mandatario de Veracruz, quien está en las mismas condiciones que Robles: encarcelado y sujeto a proceso penal.

"¿Por qué no está Duarte en este proceso? La demanda también es en contra de Javier Duarte", cuestionó.

El legislador de Acción Nacional expuso que no incluir al ex priista en el dictamen envía el mensaje de que se le busca proteger.

Guadalupe Almaguer, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), informó que votará a favor de iniciar juicio político contra Robles; no obstante, lamentó que no se incluyera en el procedimiento a Duarte.

"En el documento que nos proporcionaron en la página 8 sí indica a Duarte como parte de la Estafa Maestra. Me llama la atención personalmente que en los otros casos que no nos pueden decir, por el asunto de la secrecía, no se hayan iniciado (procesos) y este sí se inició argumentando que tiene cinco, seis denuncias y en los otros casos no hay tales", aseveró.

La resolución será enviada a la Sección Instructora, la cual deberá iniciar la sustentación del proceso.