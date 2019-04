Avanza proceso para discutir reforma educativa

Ciudad de México.- La Cámara de Diputados realizó la declaratoria de publicidad del dictamen de la reforma educativa.

Con el voto en contra del Partido del Trabajo, el Pleno de San Lázaro aprobó modificar el orden del día para incluir este punto.

El coordinador del PRI, René Juárez Cisneros, indicó que someter a primera lectura el dictamen que se encontraba atorado desde marzo fue una iniciativa de Morena.

"No es un acuerdo, es una decisión de Morena que nosotros creemos que se tardaron mucho", señaló.

El legislador afirmó que aún no hay un acuerdo entre los grupos parlamentarios respecto a la discusión y votación de la reforma.

"Está en la ruta, pero no hay condiciones, cuando menos objetivas, claras que conozcamos. Qué bueno que ya está agendado en términos de avanzar en el proceso parlamentario, pero si ahorita me dicen que eso ya es un hecho y mañana se va a discutir, pasado mañana, eso no lo sabemos, ojalá haya condiciones", explicó.

El priista reconoció que no conocen los acuerdos de Morena con la CNTE, por lo que este martes los coordinadores parlamentarios sostendrán una reunión con representantes del Gobierno federal a las 17:00 horas, en las instalaciones de la SEP.

"No sabemos qué ha acontecido en estas reuniones que ha tenido el Gobierno, hoy tendremos una reunión con el Gobierno todos los coordinadores parlamentarios en la Secretaría de Educación a las cinco de la tarde", informó.

"Es una reunión como hemos tenido muchas, no es una reunión privada ni nada por el estilo, y vamos a discutir ahí en dónde estamos parados en términos de acuerdos, pero los acuerdos los está haciendo el Gobierno con la Coordinadora, no nosotros".

El dictamen en materia de reforma educativa fue aprobado en marzo luego que maestros de la CNTE bloquearon durante varios días los accesos a la Cámara de Diputados.