Avanza reforma eléctrica de AMLO en comisiones

Agencia Reforma / Cámara de Diputados

Ciudad de México— Las Comisiones Unidas de Energía y Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobaron el dictamen de reforma eléctrica con mayoría absoluta.

Con 47 votos a favor y 37 en contra, se avaló en lo general el dictamen de reformas a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución.

Se plantea establecer un monopolio de la Comisión Federal de Electricidad en la generación y comercialización de energía eléctrica.

También se aprobó la cancelación de todos los contratos existentes con la iniciativa privada para la generación de energía, entre otros puntos.

Morena presentó una reserva al artículo 28 constitucional y a los artículos tercero, cuarto y décimo transitorios, así como la presentación de una adición al cuarto constitucional.

Los legisladores discutirán aún las reservas.

Sin embargo, para la aprobación del dictamen en el pleno de la Cámara de Diputados se necesita el aval de las dos terceras partes de los legisladores presentes y la Oposición votará en contra, por lo que se prevé que será rechazada y desechada la reforma.

Durante el debate, diputados del bloque de mayoría y los de la Oposición mostraron visiones contrarias sobre cómo debe ser una reforma eléctrica que beneficie al País sobre seguridad y soberanía energética, la participación de la iniciativa privada y la transición hacia fuentes limpias de energía.

Por Morena, Andrea Chávez señaló que la reforma propuesta por el Ejecutivo federal es nacionalista y devolverá al Estado la soberanía y seguridad energética y ayudará a "cavar" los caciquismos privados extranjeros que se adueñaron del mercado eléctrico, a costa de la mayoría del territorio nacional y de las finanzas públicas.

"El Estado debe tener la capacidad sobre la política eléctrica de México y no nos ocurra lo de España, donde grandes empresas extorsionan a todo un país con dejarlos sin luz si no aceptan precios abusivos", dijo la morenista.

Agregó que el país no tiene por qué mantener la subvención, con dinero del pueblo, a las empresas trasnacionales más ricas del mundo, como la española Iberdrola.

Del PRI, Pedro Armentía afirmó que es mentira que con la reforma vayan a bajar los precios de la energía eléctrica y que, con presiones, Morena no va a lograr acuerdos con la Oposición.

Aseguró que votar en contra de la reforma es sinónimo de respeto a la Constitución.

"Dicen desde Palacio Nacional, 'rebélense'. Yo les digo el grupo mayoritario, rebélense ustedes, porque tuvieron la oportunidad de hacer una reforma con las voces de todos, no al final querer modificarla, ingresar algunos puntos.

"Que no les digan que no quisimos apoyar a la CFE, porque es una reforma engañosa, así como el discurso. Hagamos las cosas bien, no caigamos en provocaciones. Esto no es de cargas ideológicas, esto no es de colores ni de partidos. Con trabajo y respeto hay diálogo. Con presiones no hay nada", expuso.

Dijo a la ciudadanía que pueden confiar en los priistas, porque serán en todo momento una oposición firme, con convicción y sin miedo a ser exhibidos, con valor a que se muestre el sentido de su voto y sin temor a represalias.

"El que nada debe, nada teme, porque el que tiene la conciencia tranquila actúa con seguridad; porque el que hace lo correcto y trabaja para servir a nuestro País no tiene la necesidad de encontrar un adversario y hacer un show mediático todos los días", indicó.

Agregó que quienes defienden la reforma nunca pudieron explicar cómo le harán para bajar los precios de la luz.

Hamlet García, de Morena, negó que la reforma eléctrica esté muerta, porque "vive" en la resolución de la Suprema Corte de la semana pasada, que resolvió sobre la constitucionalidad de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica.

Sostuvo que lo declarado constitucional en la ley secundaria seguirá aplicándose, independientemente de lo que se apruebe en comisiones y mañana en el pleno.

Afirmó que es falso que sólo 4 Ministros hayan respaldado la ley, porque fueron 8 contra 3 a favor de la constitucionalidad de determinar que el suministro y generación son de utilidad pública, y 9 contra 2 a favor de la constitucionalidad del despacho y determinación del orden.

El panista Humberto Aguilar Coronado dijo que la iniciativa presidencial contraviene los principios básicos de la Constitución, dado que está en contra de los derechos de las y los mexicanos de contar con un medio ambiente sano y saludable.

Además, dijo, se impone un monopolio inconstitucional de la Comisión Federal de Electricidad para la transformación, distribución y suministro de energía eléctrica, al pretender que dichas tareas se realicen por medio de plantas viejas y contaminantes.

"Fíjense nada más, proponen utilizar como fuente principal el carbón, y esto incrementa la dependencia del gas texano, ese gas texano que ha sido clasificado como el combustible más contaminante en el mundo porque emite compuestos tóxicos, como el de dióxido de azufre, material particulado, óxido de nitrógeno, mercurio y plomo.

"Por ello, votar a favor de esta propuesta significa poner en grave riesgo la salud de millones de mexicanas y mexicanos que se verían expuestos a enfermedades respiratorias, argumentó.

El perredista Mauricio Prieto reclamó que la reforma no atendió las propuestas expuestas en el Parlamento Abierto ni hubo disposición para negociar.

"Esa soberbia que han tenido durante esta Legislatura, los va a llevar al fracaso.

"¿Por qué aprobar una reforma de Manuel Bartlett? Pregunto yo, ¿Por qué aprobar una reforma de Manuel Bartlett?

"¿A poco ya se les olvidó 1988? Aquellos que caminaban junto al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, que es un verdadero patriota de este país, Manuel Bartlett le robó la presidencia".

"De verdad que yo no entiendo por qué aferrase a una reforma eléctrica que nació muerta. Hagamos un esfuerzo, y que de aquí surja una reforma eléctrica del Legislativo y no del Ejecutivo. ¡Se acabó la sumisión del Legislativo para el Ejecutivo!", expuso.

Por Movimiento Ciudadano, Salvador Caro Cabrera, acusó que la reforma de Morena busca beneficiar a los negocios del actual Gobierno.

"Es el funeral de la reforma constitucional, una reforma que no pudo reunir los votos suficientes para salir adelante", advirtió.

Dijo que la reforma no pegó porque puso en riesgo a los ciudadanos y no consideró el pago de indemnizaciones por la cancelación de contratos.

Expuso que al desplazar a generadores de energía se disminuirá la oferta, aunque fuese temporalmente, con impacto en tarifas y suministro, porque se traducirá en precios trasladados al consumidor,

"Estamos concluyendo que son iguales al PAN y al PRI", afirmó el emecista.

El petista Gerardo Fernández Noroña respondió que no era el funeral de la reforma eléctrica, sino de la Oposición.

Dijo que los legisladores que están en contra no vieron que ayer de México refrendó en las urnas el apoyo al Presidente y respaldó su reforma eléctrica, a pesar del sabotaje del INE.

Citó que López Obrador tuvo más votos que Felipe Calderón, Ricardo Anaya y José Antonio Meade.

"La oposición que hoy viene a decir que van en contra de bajar las tarifas eléctricas y afirma que esto piensan lograrlo haciendo que las empresas extranjeras dejen de robar".

Defendió a Bartlett, al decir que es un "enorme patriota".