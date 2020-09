Avanza Santa Lucía sin tener estudios

Ciudad de México.- El aeropuerto internacional de Santa Lucía empezó a construirse desde octubre pasado, pero los estudios de aeronavegabilidad, que debieron estar antes de iniciar las obras, no van ni a la mitad.

Mientras el avance físico era de 19.3 por ciento al 10 de junio pasado, el de estudios aéreos era de apenas el 45 por ciento, revela el Segundo Informe de Gobierno.

Los estudios de aeronavegabilidad definen la capacidad del espacio aéreo, cuántas aeronaves pueden aterrizar y despegar en determinado periodo, el total de pistas posibles, si hay obstáculos para los vuelos y si puede operar en armonía con el AICM por ser una obra complementaria, explicó Rogelio Rodríguez, miembro de la Asociación Mexicana de Abogados en Derecho Aéreo y Espacial.

"(Los estudios) son absolutamente necesarios y es riesgoso (no tenerlos completos) porque si se encuentra algo que no vaya de conformidad con la aeronavegabilidad (...) se habrá construido un aeropuerto que no cumple sus fines", dijo.

"Por eso se empieza un aeropuerto desde el aire para abajo", expuso.

El experto aseguró que esto evidencia que el Gobierno está haciendo la obra sobre la marcha con el argumento de que se trata de una ampliación, cuando en realidad será un aeropuerto civil, razón por la que se requería primero terminar los estudios antes de construir, conforme lo establece la Ley de Aeropuertos.

Recordó que el artículo 10 de esa Ley señala que se requiere de una concesión otorgada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para la administración, operación, explotación y, en su caso, construcción de aeropuertos.

Además, el artículo 11 del Reglamento de la misma Ley de Aeropuertos indica que para la concesión de un aeropuerto complementario se requiere de estudios que demuestren la viabilidad técnica y la factibilidad de los procedimientos de llegada y salida de las aeronaves, incluyendo la información de obstrucciones.

En el texto del Segundo Informe de Gobierno se menciona que apenas en enero de este año, la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) emitió la autorización para el plan maestro del proyecto aeroportuario, que también debió estar listo previo al arranque de obras, agregó Rodríguez.

El monto total de inversión para este aeropuerto es de 82 mil 136 millones de pesos, según datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Este año se le asignaron 5 mil 372 millones de pesos, de los cuales ya se ha ejercido el 98.9 por ciento.