Ávila: No llegamos a Congreso CDMX por rumores de marcha en apoyo a Cuevas

Excélsior

Ciudad de México.- La coordinadora de la bancada de Morena, Martha Ávila, dio a conocer que su grupo parlamentario no se presentó a la sesión del Congreso de la Ciudad de México, la cual se suspendió por falta de quórum: “por una cuestión de rumores, había una convocatoria de una movilización al proceso donde iba a estar Sandra Cuevas -alcaldesa de Cuauhtémoc-, y como un mensaje subliminal de decir ‘nos vamos a mover -al Congreso”.

Ante ese ‘rumor’, dijo Ávila, los diputados de Morena no se presentaron a la sesión. Consultado sobre el tema, el coordinador de la bancada del PRD, Víctor Hugo Lobo cuestionó: “y si el congreso estaba en riesgo ¿Por qué no se lo notificaron a la oposición?,¿Porqué no se lo notificaron a los reporteros y camarógrafos que estaban aquí en la mañana en el recinto legislativo?”.

En tanto que la diputada local del PRD, Polimnia Romana Sierra, dijo a Excélsior: “¿Por qué no le notificaron al propio presidente de la Mesa Directiva, Héctor Díaz Polanco? que es de su propio partido”.

Ávila, afirmó que su bancada no asistió a Donceles por esos ‘rumores’, después de que en la mañana, la oposición acusó a la bancada de Morena de no haberse presentado, pues no tenían argumentos para desechar el oficio en el que la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, notificaba que solicitaba licencia por 15 días.

Sobre la postura de la oposición, Ávila dijo: “No aceptamos que se pretenda desinformar a la población: afirmar que la suspensión del día de hoy está relacionada con los hechos de la alcaldesa vinculada a proceso, son falsas y temerarias”, y expuso que también “son falsas las acusaciones de que el gobierno tenga una injerencia en este proceso legal”.

En la conferencia que dio junto con otros legisladores de Morena, Ávila expuso“hoy la alcaldesa vinculada a proceso cometió un delito y hoy se quiere politizar que haya agredido a unos policías…esos actos fueron acreedores a medidas cautelares, politizar un acto donde hay abuso de autoridad es inadmisible”.

En la conferencia también estuvieron Guadalupe Morales, vicecoordinadora de la bancada de Morena, Temístocles Villanueva, Guadalupe Chávez, entre otros diputados locales.