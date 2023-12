Avisa Samuel a Congreso: Reasumo como Gobernador

Agencia Reforma

Monterrey, Nuevo León.- El Gobierno del Estado notificó hoy al Congreso local el acuerdo en donde Samuel García da a conocer que reasume funciones de Gobernador constitucional y que no hará efectiva la licencia de seis meses otorgada por el legislativo.

El emecista emitió un nuevo acuerdo reiterando que no ejercerá la licencia que entró en vigor desde los primeros minutos de este sábado.

A las 14:01, Ulises Carlín, Consejero Jurídico del Ejecutivo entregó el documento a la diputada de Movimiento Ciudadano, Tabita Ortiz.

El acuerdo fue pegado en la ventanilla de la Oficialía de Partes del Congreso.

"Me doy por notificada de la decisión que tomó el Gobernador en esta mañana", dijo la legisladora local.

"Es de conocimiento público todo el escrito, lo que él ha publicado tanto en sus redes sociales como en el Periódico Oficial".

Ortiz señaló que en ningún artículo de la Constitución se establece que deban procesar el desistimiento en el legislativo.

"El Gobernador decidió desistir de esa licencia que se le cedió en el Congreso y obviamente él se reincorpora", indicó.

"No hay ningún artículo de nuestra ley, en la Constitución que mencione que el Congreso debe aprobar la reincorporación".

El documento, en el que García se asume como Gobernador en funciones y no con licencia, estará publicado en una nueva edición del Periódico Oficial.

"El presente Acuerdo es una cuestión de interés social y orden público, y tiene por objeto de dar publicidad a la reasunción de funciones como Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León, y que he reasumido funciones como Gobernador Constitucional del Estado", expone el texto.

"Siendo mi derecho constitucional, no haré efectivo el uso de la licencia para ausentarme para participar en el proceso electoral 2023- 2024, ya que he decidido no participar en la contienda electoral para Presidente de la República", añade.

García sostiene que el Acuerdo entra en vigor el día de su publicación en el Periódico oficial.