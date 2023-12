Avisará Samuel a Congreso que retoma Gubernatura

Agencia Reforma Agencia Reforma

Monterrey, Nuevo León.- El emecista Samuel García emitió un nuevo acuerdo reiterando que no ejercerá la licencia que entró en vigor desde los primeros minutos de este sábado, y dará aviso de ello al Congreso.

El documento, en el que García se asume como Gobernador en funciones y no con licencia, se llevará al Legislativo y estará publicado en una nueva edición del Periódico Oficial.

"El presente Acuerdo es una cuestión de interés social y orden público, y tiene por objeto de dar publicidad a la reasunción de funciones como Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León, y que he reasumido funciones como Gobernador Constitucional del Estado", expone el texto.

"Siendo mi derecho constitucional, no haré efectivo el uso de la licencia para ausentarme para participar en el proceso electoral 2023- 2024, ya que he decidido no participar en la contienda electoral para Presidente de la República", añade.

García sostiene que el Acuerdo entra en vigor el día de su publicación en el Periódico oficial, y se comunicará al Congreso.