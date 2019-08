Ayuda IP en conflicto de gasoductos

Ciudad de México.- El presidente López Obrador aseguró que se reunió con líderes empresariales como Carlos Salazar, del Consejo Coordinador Empresarial, y Antonio Del Valle, del Consejo Mexicano de Negocios, para trabajar en el problema de gasoductos.

"Estamos trabajando de manera coordinada en todo lo que tiene que ver con impulsar el desarrollo económico, hay muy buena relación con el sector privado", dijo en conferencia mañanera.

"Ayer nos reunimos con Carlos Salazar y Antonio Del Valle, que son representantes de organizaciones empresariales, porque nos están ayudando a resolver y destrabar el problema de los gasoductos, porque es importante no solo el que se revisen los contratos y que sean utilidades justas las que obtengan quienes construyeron estos gasoductos, que no se quiera medrar, que no se afecte la Hacienda Pública, no sólo es eso, sino también que podamos contar con gas para el desarrollo del país".

El mandatario destacó que el gas es un insumo fundamental para el desarrollo de la industria nacional, por lo que llamó a cuidar que no falte.

Asimismo, reiteró que en lo que corresponde al sector privado hay confianza y cooperación.

"Miren lo que hicieron estos tecnócratas, irresponsables, corruptos, ahora se compra el gas y ese ducto se va a utilizar para traer gas, ese ducto que se construyó en los años 80, en vez de llevar el gas al norte se va a adaptar para traer gas del norte al sureste, que haya gas en la península porque no tenemos gas y debido a eso no se genera suficiente energía eléctrica y tenemos que cuidar que no falte y que no haya apagones", expuso.

"En todo esto nos están ayudando integrantes del sector privado y están invirtiendo para lograr el crecimiento del País, aunque en el esquema nuestro no todo está dependiendo de las grandes inversiones del sector privado":

Ayer, López Obrador dijo que esta semana se podría concretar un acuerdo con las empresas que recibieron contratos para construir gasoductos y así evitar llegar a tribunales.