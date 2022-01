Ayuda Peña Nieto a tiktoker a tomarse una foto en NY

Ciudad de México.- Una tiktoker compartió una anécdota sobre el ex presidente de México, Enrique Peña Nieto, la cual ha resultado destacada en redes sociales.

Este testimonio, que se compartió el pasado 11 de enero en la sección Patrocínanos, un contenido en YouTube que conducen los comediantes de stand up Tío Rober y el Cojo Feliz, narra cómo el ex mandatario ayudó a la creadora de contenido para tomarse una foto en Central Park, Nueva York.

"No sé si esto sea tener suerte, pero es una de las muchas cosas random que me han pasado", dijo la tiktoker al principio del video.

Luego contó que "una vez estaba en Central Park tomándole una foto a mis amigas y en eso siento que alguien me toca el hombro y me dice: 'Ponte con tus amigas, yo les tomo una foto'. Volteo y mis amigas y yo en shock: ¡Era el ex presidente de México, Peña Nieto!".

"Me tomé la foto y después le dijimos: '¿Oiga, nos podemos tomar una foto con usted?'. Y dijo: '¿Son de México? Claro que sí, ahorita les enseño la foto'. O sea, ¿cuáles son las posibilidades que te encuentres al ex presidente de tu país y que se ofrezca a ser tu fotógrafo? Está cañón, amigos", agregó.

La anécdota de la tiktoker se puede ver a partir del minuto 7:50.