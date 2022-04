Ayudará mucho decisión de Corte sobre ley eléctrica: AMLO

CDMX.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que ayudará mucho la decisión que tome la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre la Ley de la Industria Eléctrica (LIE).

"Va ayudar mucho (si se aprueba en la Corte), nada más que la ley no es inconstitucional, de eso no hay duda; sin embargo, si esa es la decisión de la Corte, declarar que es inconstitucional la ley eléctrica, no estaría incluyéndose en la ley por ejemplo lo del litio, que está en la reforma constitucional y otros temas.

"Desde luego sería un avance porque en la ley que está por resolverse en la Suprema Corte sí hay una definición sobre el despacho de la energía, porque una de las chicanadas de los legisladores y de Gobiernos anteriores, vendidos, fue dejar fuera de las energías limpias a las energías de las hidroeléctricas y se despacha primero el gas", comentó López Obrador.

Esta mañana, en conferencia en Palacio Nacional, el Mandatario federal llamó a los ministros a definirse ante la discusión de la Ley Eléctrica.

"Legalidad, que también los Ministros se definan, de qué lado están. Por eso no nos podemos quejar, estamos viviendo tiempos interesantes, momentos estelares de la vida pública", expresó.

La Ministra de la Corte Loretta Ortiz Ahlf -ex diputada federal de Morena- propuso avalar la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) aprobada por el Congreso en marzo de 2021 y que fortalece el monopolio de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en el despacho de energía sobre los privados.

Ortiz Ahlf presentó los proyectos donde rechaza que la LIE viole la Constitución y según la Ministra la reforma no atenta contra los tratados de libre comercio México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC). Sin embargo, sí podrían ser impugnables a través de controversias internacionales, tanto por el Gobierno de EU como por inversionistas en lo individual.

De prosperar la iniciativa de la Ministra Ortiz -agendada para su discusión en el Pleno de la Corte este martes- se daría un espaldarazo también a la reforma constitucional pendiente a debatirse en el Congreso que contiene los elementos fundamentales de la LIE y temas adicionales como la explotación del litio.