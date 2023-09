'Baja' AMLO a Manuelita Obrador para Chiapas

Mariana Morales / Agencia Reforma

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que su prima Manuela Obrador Narváez no debe participar para buscar la candidatura de Morena al Gobierno de Chiapas, pues ya no hay influyentismo ni nepotismo.

- ¿Qué opinión tiene de la aspiración de 'Manuelita'?, se le preguntó.

- "Sí tengo opinión, no debe participar, así, no me lo preguntes porque me van a multar, yo no quiero que se establezca la, o se restablezca la mala costumbre del amiguismo, influyentismo, nepotismo, de todas esas lacras de la política. No, mi familia no", respondió.

El tabasqueño explicó que habló con Zoé Robledo para que comunicara a "Manuelita" que se bajara de la contienda interna.

"En el caso de Manuelita, mi prima, estoy hablando de Gobernador, porque ella ya es legisladora, ganó por mayoría, fue la segunda con más votos, el primero fue uno de Benito Juárez, si quiere ser legisladora está en su derecho, también si la gente lo decide, nada de imposición, nada de dedazo".

"No hablé con ella directamente pero cuando Zoé decide no particular son amigos con Zoé y al día siguiente o a los dos días aparece que ella podía buscar ser candidata al Gobierno de Chiapas, entonces con Zoé hablé y respetuosamente le mandé decir que eso no, y ella después aclaró, sin embargo, no quiero que quede la ambigüedad, la duda".

El Mandatario dijo que no se puede permitir regresar a los tiempos de antes, cuando Gobernadores ponían a sus cónyuges en cargos públicos.

Agradeció además a su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, por haber decidió no ser Primera Dama.

"Y lo ha cumplido y no es abandonar el apoyo al movimiento en el que cree, o dejar de ayudarme, no (...) Beatriz se dedica a su trabajo, es maestra, llueven solicitudes de la universidad donde trabaja, es investigadora, y tiene investigación intelectual, es escritora, le publican artículos en revistas especializada de distintas partes del mundo", presumió.

Aseveró también que no habrá cargo para sus hijos, pues cada quien debe salir adelante.

"No debe inmiscuirse la familia, también tengo que agradecer a mis hijos, mientras yo esté activo, ningún cargo para ellos y no deben tampoco desarrollarse a la sombra de lo que por circunstancias fue el papá, cada quien tiene que abrirse camino, salir adelante y me han ayudado mucho en ese sentido porque no están participando y hasta tengo que agradecerles porque para perjudicarme a mí a ellos les pegan cada que pueden, pero saben desde cuándo están así, desde que nacieron, son muy buenos (hijos), los tres y Jesús, que es por quien respondo, los tres ya están grandes", presumió.

"Que no abusen, sue no se extralimiten, además la política es un oficio, no es porque soy pariente de un político o un amigo, por eso voy a ocupar un cargo, es un desprecio a la política", agregó.

"Manuelita", de 52 años, es diputada federal por el Distrito de Palenque, Chiapas.

Ensalza a Gatell tras destape

López Obrador calificó de profesional de primer orden a Hugo López-Gatell, Subsecretario de Salud federal, quien buscará la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

El Jefe del Ejecutivo señaló que Gatell es un buen servidor público que siempre ha dado la cara.

"Sí, me dijo el doctor López-Gatell, no sé (cuando), pero yo creo que él va despedirse, primero agradecer a todos, por lo que me han ayudado todos, son buenos servidores públicos", dijo.

"En el caso de Hugo López-Gatell aquí dando la cara y un profesional de primer orden, un buen servidor público y así todos, no estoy buscando inclinar la balanza por nadie, por lo mismo, porque el pueblo es mucha pieza, cometen un error los que piensan que con los espectaculares y quitándoles en las fotos 10 años, que los arreglan, que con eso ya. No, la gente está muy informada, muy consciente, no se deja manipular, dejar a la gente que resuelva y agradecerles a estos servidores, nos han ayudado mucho, ojalá les vayan muy bien, si no son electos nos ayudan, aquí están las puertas abiertas, falta un año", agregó.

El Mandatario pidió a los aspirantes de Morena renunciar a sus cargos porque es un asunto moral.

"Qué bueno que me preguntas, son cambios que se tienen que dar, el que aspira a un cargo no puede estar en el Gobierno, no es un asunto legal, es un asunto moral, hay que ser y parecer, ya me han notificado algunos que van a retirarse, como 10".

"(...) Aunque diga eso (la ley), por cuestiones de transparencia, de ética, que no se vaya a decir que están utilizando su cargo, es mejor que se dediquen a la actividad de la transformación en el movimiento".