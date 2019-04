Baja burocracia 11%

Ciudad de México.- En los primeros cuatro meses del actual Gobierno federal, la Presidencia de la República y 15 Secretarías de Estado redujeron 11 por ciento su estructura.

Según la nueva plataforma Nómina Transparente, esas instancias tienen 9 mil 170 servidores públicos menos que los registrados en agosto de 2018 por la Secretaría de la Función Pública (SFP).

La Secretaría de Salud registra el mayor recorte, pues pasó de 15 mil 89 empleados en agosto a 10 mil 81 que actualmente están en nómina.

Le sigue la Presidencia de la República, que pasó de mil 692 a mil 122 servidores públicos, es decir, 570 menos, de los que 515 cobraban bajo el régimen de honorarios o como eventuales, según el director de Relaciones Laborales de esa dependencia, Antonio García.

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes recortó 557 plazas; la del Trabajo 462 y la de Economía 358.

Entre los organismos descentralizados que ya actualizaron su base de datos en la plataforma Nómina Transparente, la CRE rebajó 93 plazas, para quedarse con 513, mientras que la Comisión Nacional de Hidrocarburos descendió de 446 a 364 empleados.





Los registran como renuncia

Pese a que Andrés Manuel López Obrador prometió durante su campaña que acabaría con los altos sueldos de la burocracia dorada sin afectar a trabajadores de menor rango, en los hechos estos servidores públicos sí han sido recortados e incluso el Gobierno federal ha intentado disfrazar su despido de renuncia.

Un informe de la SFP, de febrero pasado, señala que en toda la administración federal, entre diciembre y enero, se registraron 6 mil 763 renuncias y ni un solo despido.

"La Unidad de Política de Recursos Humanos de la Administración Pública Federal (UPRHAPF) afirmó que, de la búsqueda exhaustiva en sus archivos vigentes, incluido el Registro de Servidores Públicos del Gobierno federal no se localizó información relacionada con despidos", indicó la SFP en una respuesta a una solicitud de información ciudadana.

Sin embargo, pese a esta afirmación, ex empleados consultados aseguraron que las dependencias les exigieron prácticamente a todos "la renuncia voluntaria".

Además, detallaron, quienes aceptaron firmar no recibieron una liquidación por los años trabajados ni un finiquito, con el argumento de que eran trabajadores de confianza, mientras que los que no suscribieron el documento fueron cesados sin ningún pago por antigüedad.

"Nos dijeron que no teníamos derecho a nada y que nos harían el favor de pagarnos dos quincenas más. Yo tenía ISSSTE y mi niña estaba en la guardería, y también nos quitaron ese beneficio. Nos dejaron en la calle", relató Irlanda Ramírez, quien trabajó por 15 años en la Presidencia como coordinadora de eventos en Campo Marte, con un sueldo de 8 mil pesos a la quincena.

El documento que advierten firmó una gran mayoría de trabajadores señalaba lo siguiente: "Solicito a usted tener por presentada mi RENUNCIA VOLUNTARIA CON CARÁCTER DE IRREVOCABLE para todos los efectos legales a que haya lugar, no reservándome acción o derecho alguno derivado de la relación laboral de confianza que hoy decido terminar voluntariamente, toda vez que no se me adeuda cantidad alguna producto del trabajo que hasta el día de hoy desempeño".

La dependencia con más renuncias en esos meses fue Hacienda, con 2 mil 208; seguida por Gobernación con 568; Educación Pública con 410, y Salud con 382.





Pidieron solución

Durante los primeros meses como Presidente, López Obrador enfrentó manifestaciones afuera de Palacio Nacional o en sus giras por los estados en las que ex empleados de diversas dependencias acusaron estos despidos masivos.

Entre las exigencias que le presentaron al titular del Ejecutivo se encontraba la de cumplir su promesa de campaña sobre que el recorte solo tocaría a la alta burocracia.

De acuerdo con los manifestantes, en los hechos se comprobó que sí se recortaron cientos de plazas de bajo nivel, aun cuando los funcionarios de mayor rango renunciaron antes del 30 de noviembre o los primeros días de diciembre.

"Se están respetando los derechos de los trabajadores de base, de los trabajadores sindicalizados. Ya hemos dicho que el ajuste es arriba. Entonces, voy a revisar este tema, lo voy a hacer", prometió el Mandatario federal desde Oaxaca ante el reclamo de empleados del SAT.

Tras las protestas, el recorte no se detuvo y, al contrario, siguió su curso. Sin embargo, según ex trabajadores, se disfrazó de "renuncia voluntaria".