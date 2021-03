Baja INE a Félix Salgado

Reforma / Félix Salgado Macedonio

Ciudad de México.- El INE aprobó la cancelación del registro de Félix Salgado Macedonio como candidato de Morena en Guerrero.

El argumento es que el aspirante no entregó informe de gastos de precampaña, como establece la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

"Se sanciona a los ciudadanos Yair García Delgado, José Fernando Lacunza, Félix Salgado Macedonio, Pablo Amílcar Sandoval, Luis Walton y Adela Román Ocampo con la pérdida del derecho a ser registrados como candidatos y candidatas, o en su caso la cancelación del registro, en el marco del proceso electoral local ordinario 2020-2021 en el estado de Guerrero", establece el acuerdo de la Comisión de Fiscalización que fue avalado por el Consejo General.

La consejera Adriana Favela recordó que todos los aspirantes deben presentar informe de precampaña, sin importar el método de selección al interior de los partidos.

"Nunca hubo una declaración formal de que eran precandidatos, entonces aparentemente no tenían la obligación de presentar los informes de precampaña, pero ya se ha dicho que cualquier persona que aspira a una candidatura debe presentar un informe de precampaña", indicó.

"No es factible que los partidos políticos sigan negando que hay una precampaña. Cualquier partido que va a registrar una candidatura, necesariamente pasó por un proceso de selección, llámese como sea o modalidad, aunque sea designación directa, y se tienen que presentar un informe quienes participen en ese procedimiento", demandó.

El consejero Uuc-kib Espadas arremetió y aclaró: el INE no está haciendo lo que otros jueces no hicieron porque les tembló la mano.

"Vamos a hablar claro, no se trata de un candidato que ya está registrado, sino varios de quienes contendieron contra él, de forma tal que se dejaría a Morena sin sus principales contendientes.

"Quiero decir, lo que parece que se va a votar no es un acto justiciero en el que el INE hace blandir la cuchilla sobre el cuello de alguien que ha faltado a otras normas, y donde a otros jueces les ha temblado la mano. No trata de que el INE pretenda sacar por la ventana lo que entró por la puerta. Si bien no estoy de acuerdo, es un acto legal de este instituto", expuso.

Martha Tagle, representante de MC ante el INE, consideró que hay un movimiento muy fuerte en el País para que casos como el de Salgado no queden en la impunidad.

Desafortunadamente, dijo, una persona que violenta la ley se acostumbra a hacerlo por diferentes vías.

Señaló que personajes como Salgado ni siquiera debieron obtener una candidatura ante sus antecedentes de violencia, y advirtió que no se ha puesto la justicia al centro de la discusión.

El representante del PRD, Ángel Ávila, advirtió que los partidos deben asumir que cuando no cumplen la ley hay consecuencias, y en este caso es retirar la candidatura a un personaje que ya fue registrado.

"Está claro que lo que debe castigar el INE es el fraude a la ley, el engaño. Esta decisión va a generar un precedente para que se cumpla la ley, y no lo pueden permitir. Ellos podrán ir a la Sala Superior, aunque el Tribunal ahora es impredecible, pero tienen que pagar un precio", dijo.