Bajan cirugías en hospitales privados

Ciudad de México– Pese a que grandes hospitales privados reportaron mayores ingresos en 2020 por la atención de Covid-19, la mayor parte de estas empresas ha enfrentado una caída de su mercado natural: la cirugías.

Los hospitales privados han dejado de realizar procedimientos quirúrgicos, probablemente por el temor de asistir a un hospital.

A decir de Guillaume Corpart, fundador y CEO de la consultora estadounidense Intelligence Health, en México existe un rezago de hasta 800 mil procesos quirúrgicos que no se llevaron a cabo ni en hospitales públicos ni en privados en 2020. Y este año la cifra sigue aumentando.

"Se trata principalmente de cirugías plásticas o de ortopedia, que no eran de vida o muerte, pero que significaban una mejora en la calidad de vida de las personas que iban a realizárselas", sostuvo.

Según sus cálculos, hasta 40 por ciento de dichos procesos quirúrgicos, es decir, poco más de 320 mil, tendrían que haberse realizado en hospitales privados.

Representantes hospitalarios comentaron que el grueso de los procedimientos plásticos no se concentran en los grandes hospitales, por lo que buena parte de las cirugías no realizadas estaría vinculado a otro tipo de atención.

Corpart añadió que la industria ha empezado a dar por perdido ese número de procedimientos, pues la mayoría de ellos ya no se llevarán a cabo ante la muerte de los pacientes, la adaptación a vivir con molestias menores y la falta de recursos económicos para costearlos.

Miguel Khoury, presidente de Hospitales MAC, que cuenta con 10 unidades en el Bajío, admitió que pese a que 2020 sus hospitales se vieron beneficiados con ingresos provenientes de la atención a pacientes con Covid-19, el mercado perdido no se ha recuperado.

"Todo mundo piensa que a partir de la pandemia los hospitales solo salimos ganando. Pero no. Se dejaron de atender muchos pacientes y no creemos que esos ingresos se vayan a recuperar", comentó.

En 2020, detalló, la compañía dejó de hacer mil 284 cirugías, lo que representó una caída de más de 20 por ciento, en comparación con 2019.

Consideró que algunas de ellas se retomarán en el segundo trimestre de este año, cuando la pandemia de Covid-19 mostró un descenso en los casos.

Javier Potes, presidente del Consorcio Mexicano de Hospitales, que está constituido por 42 nosocomios en el País, señaló que a partir del equipamiento que se tuvo que hacer en todos los hospitales privados para atender la pandemia, hoy hay mejor infraestructura y conocimiento sobre cómo mantener la atención médica rutinaria y seguir teniendo pisos disponibles para la atención de pacientes con Covid-19.

"Creemos que la experiencia ganada desde 2020 ayudará a que no vuelvan a decaer las consultas y procedimientos que no están relacionados con Covid-19. No nos hemos podido reponer de esa caída de ingresos, que en la mayoría de los casos no fueron compensados por los ingresos provenientes de la atención a la pandemia", señaló.