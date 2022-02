Bajan los matrimonios, suben los divorcios… y los solteros celebran su día

CDMX.- Sí, mañana es el Día del Amor y la Amistad, pero ¿qué pasa con los solteros y las solteras? Pues hoy es su día y lo celebran en medio de una disminución de los matrimonios y un aumento de los divorcios en México.

El año pasado el Censo de Población y Vivienda 2020, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), reveló que hay casi tantos solteros como matrimonios en el país.

De acuerdo con la información, 34.2 por ciento de los habitantes está en la soltería, mientras que 35.4 por ciento están casados; es decir, la diferencia es sólo de 1.2 por ciento.

Datos del Inegi.

De esta manera, los solteros y las solteras en México, así como divorciados, separados o viudos, pueden celebrar su estatus previo al Día del Amor y la Amistad y no, no se trata de un día en soledad, pues aunque no haya una pareja hay relaciones afectivas con amigos y familia.

Pero, ¿en dónde hay más solteros y solteras? La respuesta es… ¡en la Ciudad de México!, ya que de acuerdo con el Inegi, del total de habitantes 38.1 por ciento no tiene pareja; mientras que en Querétaro es el 36.5 por ciento; seguidos de Aguascalientes con 36 por ciento.

Así, mientras solteros y solteras celebran este 13 de febrero, Día de la Soltería, mañana las parejas, mermadas en números, también festejarán sus relaciones.

MATRIMONIOS FALLIDOS Y SEPARACIONES

Desde el año 2000, las cifras de matrimonios no son tan alentadoras, ya que cifras del Inegi indican que hasta el 2019 hubo una disminución de 28.6 por ciento.

Sin embargo, en medio de la pandemia por covid-19, los matrimonios registrados en México en 2020 fueron sólo 335 mil 563 en comparación con los 707 mil 422 del año 2000; es decir, la reducción es de 52.56 por ciento.

La tasa bruta de nupcialidad por cada 1000 mil habitantes incluso es más clara sobre la situación de este estatus, ya que mientras en el año 200 era de 7.2, en 2020 fue sólo de 2.6.

¡Qué pasa con los divorcios? Pues aquí las cifras tampoco son alentadoras, hablando acerca del amor y el desamor, pues en el mismo periodo han incrementado.

Mientras que en 2020 sólo se registraron 8 mil 307 para el 2019 la cifra ascendió a 14 mil 402; no obstante, tal como sucedió con los matrimonios, con el covid-19, la cifra se redujo a 8 mil 719 en 2020, aunque aún fue ligeramente mayor a la de hace 20 años.

Ahora bien, las cifras de solteros, solteras y casados o casadas han ido a la baja desde el año 2000, pero la unión libre (aquellas personas que viven en pareja, pero sin contraer matrimonio) ha ido al alza y ahora equivale al 18.3 por ciento de la población.

Sin importar si eres soltero, soltera o estás en un matrimonio, hoy y mañana son días para celebrar todas las personas, incluso por las relaciones familiares y de amistad.