Bala perdida por pelea entre trabajadores y policías podría dejar paralítico a joven

Estado de México.- Como acostumbraba, Miguel Ángel Rodríguez, de tan sólo 18 años de edad, el pasado lunes acudió a los campos de futbol de la colonia el Potrero en Lomas de San Sebastián en Los Reyes la Paz, Estado de México.

Una bala perdida por disparos realizados durante una disputa entre recolectores de basura y policías municipales lo alcanzó.

Ahora se encuentra delicado en el Hospital de La Perla, donde lo reportan como delicado y con riesgo que quedar incapacitado.

Martha consuelo Arellano, mamá de Miguel Ángel, explicó que su hijo es deportista y le gusta jugar futbol.

Él bajó a un entrenamiento, él ya iba para casa cuando me comenta un amigo de él que lo que le dijeron también, que al parecer hubo una riña entre personas civiles del basurero y policías municipales.

"Estas personas los corretearon y pues ellos empezaron, los iban correteando, pero a balazos. Lamentablemente a mi hijo le tocó una bala perdida, hay una persona fallecida”, explicó.

A Miguel el proyectil le afectó los pulmones y parte de la columna. Se encuentra grave

"A mi hijo lo reportan muy delicado porque tiene agua en los pulmones, ahorita yo me tengo que mover rápido para que me digan lo más pronto posible y me puedan hacer ese estudio, ahora me van apoyar con una ambulancia, ahora sí porque no se puede trasladar a mi muchacho en cualquier ambulancia “

Ahora, existe el riesgo de que no pueda volver a caminar y la situación para la familia, que es de escasos recursos, se complica, pues tampoco cuentan con Seguro Popular y requiere una cirugía.

"Ahorita necesita ese estudio por inicio, posteriormente me comentan que lo van a meter a quirófano. Él no siente del ombligo hacia abajo, no tiene movilidad en las piernas desde ayer”, apuntó Marta Consuelo.

Su familia exige justicia, pues la falta de un protocolo de cómo actuar y la negligencia de hacer disparos al aire cuando hay civiles en la calle ahora podría truncar los sueños de Miguel Ángel, que soñaba con ayudar a operar a su madre que no ve.

"Entrar a la Marina era su sueño, de hecho, estaba en trámites para meterse. Él quería estar ahí porque yo no veo de este ojo, soy una persona discapacitada, no tengo trabajo, ahorita no. Su sueño era entrar ahí para operarme mi ojo, para que yo volviera a ver. Me dijo ‘mami, en cuanto entre en la Marina yo te voy a meter al seguro para que te operen tu ojo y puedas volver a ver’, ese era el sueño de mi hijo y si se queda paralítico su sueño se vino abajo, todo por culpa de esas personas inconscientes, por eso exijo justicia”.