'Barbaridad, conservar obras del aeropuerto de Texcoco'

Ciudad de México.- El secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, consideró que preservar las obras del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAIM) en Texcoco sería una "barbaridad".

El funcionario dijo que, por las condiciones del terreno, la conservación de las obras "no sirve para nada".

"Eso no se puede preservar así, porque las condiciones del terreno se hunde, baja, sube, diferencialmente, es distinto el número uno que el número tres de la pista, eso se tiene que mantener con peso para que no suba o se hunda, la conservación de eso es una barbaridad, no sirve para nada.

"Hay un amparo de las obras porque existe la idea de que algún día alguien decide hacer el aeropuerto de Texcoco, cada día hay más datos de que eso no debió ser nunca construido, eso ya se ha hundido varios centímetros, es una barbaridad, si legalmente hay un juicio, ingenierilmente no tiene razón de ser", afirmó en conferencia de prensa junto al Presidente López Obrador.

En tanto, el Mandatario federal dijo que, desde el punto de vista ambiental y ecológico, lo mejor para la zona es recuperar el lago.

"A mí me gustaría que se vaya a Texcoco, vayan a Texcoco, a donde iban a construir el aeropuerto, vean cómo está el camino, los hundimientos que tiene, el camino, toda esa zona, es como la Calzada Zaragoza, constantemente hay hundimientos, entonces escogieron el peor lugar y por eso vamos a recuperar el lago, que sería lo mejor desde el punto de vista ambiental y ecológico.

Vamos a buscar mantener las obras, pero lo mejor para mantener esa zona es que se le de su vocación natural, que sea lago, como lo ha sido por siglos, o sea para que ir en contra de la naturaleza", agregó el tabasqueño.

REFORMA publicó este martes que el tribunal que resolverá en definitiva las suspensiones contra el Aeropuerto Internacional de Santa Lucía (AISL) se perfila a permitir esa obra, pero ordenará al Gobierno no eliminar lo que se construyó en Texcoco para el aeropuerto cancelado.

Ya el 30 de septiembre, por dos votos contra uno, el Décimo Tribunal Colegiado Administrativo revocó una suspensión provisional contra el AISL -que se había otorgado por falta de estudios ambientales-, pero la confirmó por unanimidad en lo relativo a conservar las obras de Texcoco.