Basta de sacar de contexto mis palabras, dice Gálvez

Agencia Reforma

Ciudad de México.- Xóchitl Gálvez pidió a sus críticos no sacar de contexto sus palabras.

La aspirante panista tuiteó un mensaje en video luego que el Presidente López Obrador la atacara por sus dichos sobre el sur y el norte del País.

Xóchitl afirmó que se saca de contexto lo que dijo en el foro del Frente Amplio por México y que ella pugna por un desarrollo regional sostenible con identidad.

"No inventen. No traten de sacar de contexto lo que yo dije sobre el desarrollo regional sostenible con identidad. No es lo mismo lo que funciona en el norte del País, en el centro o en el sureste", aseguró la panista.

"En 2012 se intentaron imponer maquiladoras en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, yo les advertí que ese proyecto no iba a funcionar porque las mujeres indígenas no están acostumbradas a trabajar de 8 a 14 horas encerradas en una fábrica. Ellas trabajan el telar de cintura donde van entretejiendo sus sueños.

"O sea, tan no funcionó, que fracasó. Lo que sí funcionó fue lo que su servidora propuso, proyectos ecoturísticos como Las Nubes, El Chiflón, Las Guacamayas, Frontera Corozal. Proyectos productivos relacionados al campo, a la miel orgánica, al café orgánico. Tan funcionó que a la fecha siguen".

"Ya basta de sacar de contexto mis palabras", urgió Gálvez.

El video fue insertado en un tuit que dice:

"¿Cómo ven? Ya hasta me arman campaña de desinformación. Se les nota el miedo. Demuestran que no entienden que somos un país diverso. Al rato dirán que quieren llenar de fábricas las playas y costas. El desarrollo sostenible debe ser con identidad regional", colocó en su cuenta @XochitlGalvez.