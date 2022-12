Batea AMLO a Gálvez; ella tiene foros, dice

Agencia Reforma

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador negó a Xóchitl Gálvez el poder acudir a Palacio Nacional para dar su réplica respecto a los programas sociales y le recomendó usar otras tribunas.

"Entonces, en el caso de la señora Xóchitl, pues que use otras tribunas y que vaya a engañar a otra parte. Y, si no le parece, pues ella ya es una experta en presentar denuncias en la Fiscalía y, si me obligaran a garantizar el derecho de réplica, lo voy a hacer. Si la autoridad competente me lo exige, cumpliría yo con eso sin ningún problema. Pero que haga su trámite porque ya era el colmo, tienen todos los medios de información, denuncian, gritan, insultan y todavía quieren venir a meterse aquí, no,", comentó López Obrador.

"Aprovecho para decir que ella tiene todos los foros, que vaya a REFORMA o con López Dóriga, o Ciro, o con Chumel, o con Alazraki, o al Senado. Yo sostengo que ellos no le tienen amor al pueblo y que, si por ellos fuera, no había programas de Bienestar, me consta que Fox no quería la pensión a adultos mayores y ella trabajaba con Fox".

Ayer, la senadora panista, a través de un escrito, solicitó al Presidente un espacio en su conferencia, pues acusó que López Obrador dijo falsedades al decir que ella se pronunció en contra de eliminar la pensión para adultos mayores.

"Respetuosamente, me dirijo a usted para solicitar un espacio en su conferencia de prensa en el Salón Tesorería de Palacio Nacional del día de mañana, martes 6 de diciembre del presente. Mi petición es que dé usted la oportunidad de aclarar mi posición respecto a los programas sociales.

"Solicito un espacio en la misma tribuna desde la cual el día de hoy usted me atribuye comentarios que yo no he vertido en el sentido de que se eliminen los programas sociales. Considero los programas sociales un derecho constitucional por el cual voté a favor en la sesión del Pleno del Senado de la República el 24 de marzo de 2020, en el que se aprobaron reforma al artículo 4 para elevarlos a rango constitucional. En espera de su respuesta afirmativa quedo de usted", se lee en el documento.

Esta mañana, en Palacio Nacional, el Mandatario federal aseguró que las pensiones para adultos mayores "no se tocarán" porque son un derecho constitucional.

"Me costa que son unos reaccionarios y no van a poder. Ahora sí que la pensión no se toca porque está como un derecho constitucional, pero a ellos les molesta porque para ellos todo lo que se destina a los pobres es populismo, es paternalismo y lo que se dedica a los potentados es fomento o rescate. No nos entendemos por eso, pero no está mal que no nos podamos entender, no podemos ser iguales.

"Una cosa es que como persona nos respetemos, pero políticamente tenemos derecho, tenemos ideas distintas y contrapuestas. Es una dicha enorme para mí, y tal vez también para ella, no coincidir ni con Fox, ni con Calderón, ni con Salinas, no coincidir con los que yo considero conservadores, reaccionarios, corruptos e hipócritas, porque ya basta de la simulación. Son tiempos de definiciones y sí personalmente respeto, pero en lo político e ideológico, nada", agregó.