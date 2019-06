Batea Senado a 15 para órgano educativo

Cd. de México (19 junio 2019).- Senadores batearon a 15 candidatos para integrar tanto a Junta Directiva, como el Consejo Técnico del Organismo para la Mejora Continua de la Educación.

Ayer la Comisión de Educación emitió el dictamen de idoneidad para 15 aspirantes, y fue turnado a la Junta de Coordinación Política del Senado, donde no alcanzó la mayoría calificada.

Por lo que a propuesta de la Jucopo, se consultó al Pleno para desechar a los candidatos y emitir una nueva convocatoria para los funcionarios y consejeros de este organismo.

"Los dos acuerdos anteriores dan por concluido el procedimiento, ya que no se lograron las mayorías calificadas requeridas al seno de la Junta de Coordinación Política y se entiende que derivado de ello no se lograron las mayorías para las designaciones correspondientes", refirió Martí Batres, presidente de la Cámara Alta.

La senadora Antares Vázquez, de Morena, quien fungió como secretaria durante esta discusión, aclaró que esta determinación no afectará los derechos ciudadanos, por lo que podrán volver a participar.

"Quedan a salvo los derechos de las ciudadanas y los ciudadanos que participaron en la convocatoria descrita que la Comisión de Educación envió a la Junta de Coordinación Política como idóneos, quedando así exentos de presentar nuevamente su documentación, así como de realizar la respectiva comparecencia", acotó.

Legisladores de Oposición denunciaron irregularidades en el proceso como plagio en los ensayos presentados, falta de transparencia, poca claridad en cómo se escogieron a candidatos y discrecionalidad en la elección.

Así como que no contestaran preguntas de legisladores por falta de conocimiento, además de reprochar que no hubiera paridad de género; no se pudieron abrir los currículums de algunos aspirantes; otros no cumplen con el requisito de contar con 10 años de experiencia y otros más no se ciñeron al formato solicitado.

Es facultad del Senado elegir a cinco aspirantes para integrar la Junta Directiva y a siete para el Consejo Técnico de Educación.

Los elegidos como idóneos para la Junta fueron Florentino Castro López, Luis Raúl Cortés Ortiz, Oscar Daniel del Río Serrano, Rafael Freyre Martínez, Francisco Miranda López, Isabel Cristina Montalvo Cabrera, Manuel Alberto Navarro Weckmann y Andrea Contreras.

Para el Consejo Técnico de Educación: María Adriana Dander Flores, Francisco Deceano Osorio, Rafael Freyre Martínez, Armando Loera Varela, Roberto Tomás Miklos Ilkovics, Oralia Orellana Moreno y Norma Guadalupe Pesqueira Bustamante.