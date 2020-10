Batean plan contra Covid de extitulares de SSa

Reforma

Ciudad de México.- Salomón Chertorivski informó que el documento "La gestión de la pandemia en México: análisis preliminar y recomendaciones urgentes", elaborado por seis ex Secretarios de Salud y el cual propone un plan de ocho semanas para controlar la epidemia de Covid-19, fue ignorado por el Consejo Nacional de Salud.

El pasado 15 de septiembre, Chertorivski había entregado el escrito, dirigido a Jorge Alcocer, Secretario de Salud, y a Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, en las instalaciones centrales de la Secretaría de Salud.

El documento fue entregado aquel día con una carta en la que los ex Secretarios solicitaban a las actuales autoridades de salud una reunión urgente "para analizar los cambios de política pública que son necesarios y romper el escenario inercial".

Hoy, Chertorviski -uno de los ex titulares de Salud- difundió un documento con la respuesta del Consejo de Salud.

"En atención a su escrito con fecha 30 de septiembre de 2020, con paquete en sobre amarillo, me permito informarle que con base al artículo 34 del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud vigente, de acuerdo a las atribuciones de este Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Salud, no corresponde la atención de dicho documento.

"Por lo anterior, me permito devolver su escrito y sobre adjunto, para que sea gestionado a la instancia correspondiente. Sin otro particular, reciba un saludo", cita el documento firmado por María Eugenia Lozano Torres, Secretaria Técnico del Consejo Nacional de Salud.Ante esto, Chertorivski cuestionó la respuesta dada, pues dijo que el Consejo Nacional de Salud básicamente "no quiso ni abrir" lo que él entregó el mes pasado.

"Hace unos días enviamos la versión impresa de "La gestión de la pandemia en Bandera de México ", elaborado por seis ex Secretarios de Salud. ¿Saben qué respondieron en el Secretariado Técnico del Consejo de Salud? ¿Atendemos? ¿Lo leeremos? ¿Recibimos? Nada: no lo queremos ni abrir. ¿Opiniones?", tuiteó Chertorivski.

REFORMA publicó que, según los ex funcionarios, algunas de las fallas en el manejo de la epidemia son la escasa aplicación de pruebas y la "incomprensible negativa" a realizarlas, el desorden administrativo que se tradujo en falta de insumos, el menosprecio al Consejo de Salubridad General, un modelo errático e insuficiente para identificar la pandemia y la resistencia anticientífica al uso de cubrebocas.

Por su parte, López-Gatell dijo en su momento que el plan de control en ocho semanas de la epidemia de Covid-19 propuesto por los seis ex Secretarios de Salud debería patentarse, pues actualmente en todos los países del mundo la pandemia sigue activa.

"Si hay una fórmula para resolver la pandemia en seis u ocho semanas sería de gran valor; esto podría dar lugar a una especie de patente porque eso se necesita en todo el mundo. En el mundo entero la pandemia sigue activa", consideró.