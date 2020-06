Bateó FGR caso de mamá de capo por irregularidades

Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República (FGR) no se hizo cargo del caso de la familia de José Antonio Yépez Ortiz, "El Marro", líder del llamado Cártel de Santa Rosa de Lima, porque el cateo del 20 de junio en el que fueron detenidos sus familiares estaba plagado de irregularidades, informaron fuentes de la dependencia.

"El cateo en el que fueron detenidas la mamá y la hermana de 'El Marro' no lo hizo la FGR, sino la Fiscalía estatal con el apoyo del Ejército. A nosotros nos mandaron el cateo y la FGR no lo recibió porque estaba lleno de irregularidades, nosotros no íbamos a permitir esas ilegalidades", dijeron.

El sábado 20 de junio, la Fiscalía de Guanajuato detuvo en Celaya a María Eva Ortiz, madre de "El Marro", y una de sus hijas, durante un operativo en el que se anunció el aseguramiento de 2 millones de pesos en efectivo y un kilo de metanfetaminas.

Sin embargo, ayer un juez de control local la dejó en libertad porque los fiscales estatales no pudieron acreditar que la señora hubiese sido detenida en el domicilio cateado, además de que estuvo retenida ilegalmente durante 4 horas, antes de que un juzgado girara esa orden de cateo.

La FGR tuvo conocimiento del acta de cateo, cuando formalmente ya habían asegurado el dinero, la droga y detenido a los familiares del líder criminal. Tras analizar las actuaciones ministeriales, decidió no hacerse cargo del procedimiento por las anomalías.

En el pasado reciente, la FGR ha sufrido reveses judiciales por casos en los que los cateos, detenciones y aseguramientos son obra de autoridades locales, con actuaciones que son reprobadas como ilegales por los jueces federales.

Es el caso de los 30 supuestos miembros de La Unión Tepito, liberados el 25 de octubre pasado porque se acreditó que tampoco fueron detenidos en el lugar señalado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

En relación con el caso de Rodolfo Yépez, padre de "El Marro", las fuentes consultadas en la FGR indicaron que no atrajeron el caso porque se trata de un proceso por un delito del fuero común, en este caso, de robo de vehículos.

El padre del líder criminal fue capturado por la Guardia Nacional y policías estatales el 6 de marzo de este año en Celaya, cuando conducía un carro con reporte de robo.

Aunque fue vinculado a proceso, cuatro días después salió de la cárcel tras garantizar una fianza de 10 mil pesos, ya que el delito de robo no amerita la prisión preventiva oficiosa.