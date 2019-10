Bebé se les cae de incubadora en un hospital de Veracruz

Ciudad de México.- Una madre denunció negligencia médica en un hospital de Veracruz, luego de que su bebé cayó accidentalmente desde una incubadora y sufrió una fractura craneoencefálica.

Karen Rojas, madre de André, dice:

“La explicación que nos dieron fue que otro de los niños que estaban en cuneros se puso mal, por esto todos corrieron para ayudar a este niño, descuidaron a los demás, se supone que mi hijo estaba pateando el cunero, rompió un barandal porque estaban en mal estado, rodó y se cayó, un niño de cinco días de nacido”

André, un bebé de cinco días de nacido, cayó de la incubadora en la que se encontraba en el Hospital de Alta Especialidad del ISSSTE en el puerto de Veracruz , lo que le ocasionó una fractura craneoencefálica.

Su madre ha denunciado por negligencia médica y omisión de cuidados ante la Fiscalía General de Veracruz, pero no ha obtenido respuesta...

“Voy a hacer lo que sea necesario para que esclarezcan esto, y pues ni modo”.

El pequeño André y su hermana habían nacido el 20 de septiembre, mediante una cesárea, sin embargo, tuvieron que recibir el tratamiento de fototerapia, y fue durante ese proceso que ocurrió el accidente.

“Las consecuencias ese día fue que tuvo un hematoma, bueno tres y fractura, ese día le operaron uno y los otros dos fueron absorbidos, al día de hoy se encuentra bien, ya responde, se encuentra activo, el niño ya come, pero aun no se sabe con certeza si va a tener secuelas”

Aunque André ya recibió tratamiento, y se espera que pueda ser dado de alta en los próximos días, los padres exigen se aclare lo ocurrido, pues varias enfermeras que estaban de guardia fueron pre jubiladas y la médica que lo atendía enviada de vacaciones.

“Yo lo que pido es justicia, que digan qué fue lo pasó para empezar porque esa historia no es verdad y quiero saber quién es el responsable, una persona así se me hace negligente que siga cuidando niños” ((LIGAR)) “Lo que quiero es que sigan viendolo, las secuelas, que esperemos que no tenga, es un niño fuerte, va muy rápido, pero aun así no descartamos que tenga algo que pueda afectar su calidad de vida”

La madre es trabajadora del gobierno y aunque teme haya represalias en su contra por haber realizado la denuncia ,y hacer público el hecho, señaló que hará lo que sea necesario para dar con los responsables.