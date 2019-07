Becan a niño que vende dulces en la calle; tiene promedio de 9

Michoacán.- Eduardo Rafael, de 12 años de edad, hace unos días fue captado por un usuario de Facebook, cuando hacía tarea escolar en el piso en la avenida Acueducto de Morelia, mientras su mamá vendía dulces.

La imagen dio vuelta en las redes y ahora, Lalo, recibió una beca para continuar con su educación secundaria el próximo ciclo escolar, porque además tiene promedio de 9, con el cual egresó de la primaria.

"Me sentí feliz cuando me enteré. No sabía, no sabía, de repente vinieron y me empezaron a tomar fotos antier y no me quería dejar ver y me fui con mi mamá y ya luego vinieron ayer ellos y me dijeron por qué, me dieron el apoyo”, dijo Eduardo Rafael.

A su mamá, Yolanda Hernández, no le gusta que el pequeño venda dulces, pero tampoco le agrada dejar solos a Lalo y a su hermana de 10 años en casa, “nunca los quiero dejar solos, por qué, porque qué tal si una gente entra ahí o bueno el niño no es grosero ni nada, pero hay mucho peligro, no importa dentro de su casa, sea donde sea hay peligros”.

En la mañana me despertaba y bañaba para irme a la escuela, nos íbamos en la tarde cuando salíamos mi mamá nos llevaba ahí a trabajar y traíamos un cartón para sentarnos, ahí mientras ella vendía y a veces cuando se tenía rato le ayudaba”, mencionó Lalo.

"Como madre soltera ha sacado adelante a sus dos hijos con la venta de dulces, asegura Yolanda quien desea puedan estudiar una carrera y tengan mejores oportunidades, “siento bonito, yo quisiera que me ayudaran todo el tiempo, todo adelante para que mis niños salgan adelante y no estuvieran como yo; estuvieran estudiando y encontrar un trabajo”.

El secretario de Educación estatal, Alberto Frutis Solís, se convirtió en padrino de Lalo para acompañarlo no solo en la educación secundaria; el funcionario estatal va a buscar más niños en condiciones vulnerables, como Lalo, para apoyarlos y que no dejen la escuela.

"Este niño es sobresaliente a pesar de las carencias, me hice ya compadre de Yola, de su mamá, y vamos a este niño acompañarlo en todo su trayecto profesional, no se equivoquen, no nada más es un ciclo escolar, yo estaré al pendiente de él hasta donde él quiera estudiar, vamos a estar al pendiente de eso se trata los padrinos”.

Ahora, con la beca, entregada por la Secretaría de Educación y una institución bancaria, Lalo espera iniciar su educación secundaria y cumplir su sueño de ser futbolista o hacer una carrera profesional en la ingeniería eléctrica.