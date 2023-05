Benjamín, argentino atacado en Oaxaca que donó sus órganos

CDMX.- El cuerpo de Benjamín Gamond, el turista argentino que murió tras ser atacado por un hombre a machetazos en una playa de la comunidad de Chacahua, Oaxaca, fue intervenido esta mañana para extraerle órganos que él decidió donar.

El ataque

Tres turistas argentinos fueron atacados con un machete por un hombre en la comunidad de Chacahua Isla, en el Municipio de Villa de Tututepec, localizado en la zona costera de Oaxaca, el pasado sábado 12 de mayo.

Los visitantes fueron identificados como Macarena, de 29 años; Benjamín, de 23, y Santiago, de 22.

A través de un comunicado, el Gobierno municipal y la comunidad de Chacahua condenaron el ataque y se desvincularon del agresor, a quien identificaron como Cruz Irving Martínez Flores, de 21, originario de Ometepec, Guerrero, quien ya fue vinculado a proceso.

Además, se reclasificó el delito del que se le acusan de tentantiva de homicidio a homicidio doloso.

Tras la agresión, Benjamín fue trasladado por lugareños a bordo de una lancha hasta el varadero de la localidad de El Zapotalito, hasta que paramédicos lo atendieron sobre la arena, mientras se desangraba.

Posteriormente, fue trasladado a un hospital comunitario en Río Grande y, más tarde, a un Hospital de Segundo Nivel en Puerto Escondido; sin embargo, el largo tiempo que pasó sin recibir atención médica le provocó un choque hipovolémico.

La familia de Benjamín informó que el joven tenía una fractura con un gran corte a nivel de la frente, lo que causó fractura en su cráneo y que un poco de masa encefálica sufriera acumulamiento de aire.

Su muerte

Este 15 de mayo, a dos días de estar en terapia intensiva, el joven no resistió las heridas y murió en el hospital, lo cual fue informado por sus familiares vía redes sociales.

“La familia Gamond informa con inmenso dolor la trista noticia que Benja no lo logró. El milagro no se dio. Los esfuerzos fueron enormes como su fortaleza y su corazón, pero no alcanzó.

“Agradecemos infinitamente toda la ayuda, colaboración, acompañamiento y amor recibido. Y pedimos sepan entender el momento y puedan respetar el dolor de la familia. Gracias”, escribió su hermano Fernando Gamond.

Antes de México

Benjamín era oriundo de Córdoba y jugaba en el plantel del Tala Rugby Club, de la capital, el cual se sumó al pedido de ayuda económica para poder asistir a Benjamín en su tratamiento en tierras mexicanas.

Además, el joven tenía como pasión la práctica de skate, gusto que compartía a través de redes sociales. En sus publicaciones más recientes se observan los últimos días que pasó en México.

Al País llegó para viajar y trabajar en el sector gastronómico desde hace dos años.

Dona sus órganos

“Gracias Benja por ser lo que fuiste, todos vamos a aprender de vos, así te despedimos hermanito del alma, como un héroe”, publicó su hermano Fernando Gamond.

La publicación fue acompañada de un video en el que se observó el cuerpo del argentino mientras es trasladado en una camilla.

Tras una serie de trámites hechos por su hermano Fernando, el cuerpo de Benjamín ingresó la mañana de este 16 de mayo al quirófano para que sus órganos sean extraídos y donados.

El procedimiento se llevó a cabo en el Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga”.