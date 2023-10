San Luis Potosí.- La noche del 6 de octubre, un asaltante amenazó a un joven en San Luis Potosí con matarla si no lo besaba, según el relato de la víctima en redes sociales.

A través de un video, se pudo observar cómo un individuo le arrebató sus pertenencias en la Calle Bugambilias, en la Colonia Jacarandas, en la capital de esa entidad, y posteriormente la sometió sexualmente.

La joven explicó más tarde que esa noche del jueves, alrededor de las 20:00 horas, caminaba por la zona para dirigirse a una consulta médica, cuando dos sujetos en una motocicleta se detuvieron, y uno de ellos descendió para robarle sus pertenencias.

"Al descarado no le fue suficiente y me empezó a decir "que me le antojaba", empezó a decirme "bésame o te mato" y me hizo estarlo besando, posteriormente me dijo que quería quitarme mi licra y "meterme una cogida" si no accedía me iba a MATAR. Me metió sus asquerosos dedos debajo de mi licra causándome lesiones", escribió.

Además, la joven denunció que la cámara no logró captar el momento en el que el atacante la mueve de lugar para continuar los abusos e incluso obligarla a practicarle sexo oral, a lo cual ella se negó.

El hombre sólo se fue al contemplar el flujo de gente, sin embargo, nadie ayudó a la joven.

"Después pueden ver en el video como me lleva agarrada hacia un árbol que está frente a las cámaras y me hizo masturbarlo, me pidió que le hiciera incluso sexo oral a lo cual no accedí y volvía a amenazarme de muerte y vio pasar más gente y fue como me dejó ir", narró.

Se dijo en estado de shock y pidió a las personas estar alerta y cuidarse, además de difundir las imágenes para que las autoridades puedan detener al abusador. Autoridades investigan los hechos.