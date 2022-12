Biden ni sabe del INE, se mofa AMLO de petición de Capitolio

CDMX.- Luego que el Congreso de Estados Unidos ordenó al Presidente Joe Biden presentar una evaluación sobre la actual reforma electoral en México, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que su homólogo estadounidense ni sabe de eso y no tiene ese tema en su agenda.

López Obrador pidió poner la portada de REFORMA que da cuenta de la petición del Congreso estadounidense a Biden.

"Tienen mentalidad los conservadores colonizadora, no saben ser ciudadanos libres, independientes, se subordinan, pero el REFORMA es eso, allá viven en Estados Unidos los dueños, y siempre pues han coincidido con esa política intervencionista", indicó.

"Fíjense, 'Analiza Biden golpe al INE', probresitos los que leen y le creen al REFORMA, ¿Ustedes creen, hablando en plata, que analiza Biden, el Presidente Biden, el golpe al INE?, Ustedes creen que Biden, jajajajajaja, el Presidente Biden primero es muy respetuoso de las decisiones que nosotros tomamos, sabe que México es un país independiente, soberano, libre, es un político con mucha experiencia, tiene asuntos, ya parece que le va a estar importando lo que piense Junco o Chumel o Denisse, pero es interesante eso, 'Analiza Biden golpe al INE', ¿Ustedes creen que el Presidente de Estados Unidos tiene en su agenda eso? Ni sabe", tronó el Mandatario.

"A lo que más puede llegar es al Secretario del Departamento de Estado, pero tampoco".

El Mandatario mexicano dijo que él no puede meterse en los asuntos de Estados Unidos porque ellos son libres y soberanos.

"Qué se tiene que meter un gobierno extranjero a un asunto nuestro, es como lo dije alguna vez, yo les pido que me aclaren por qué mandan dinero para la guerra en Ucrania y no usan ese dinero para apoyar a los países de Centroamérica y a los países pobres en donde el pueblo se ve obligado a emigrar, pero yo no puedo decir eso, no me puedo meter, ellos son libres, soberanos.

"Pero aquí no es el fondo, es la manipulacón burda, corriente, 'Analiza Biden golpe al INE', seguramente ya le habló al presidente del INE, Lorenzo Córdova, para pedirle un informe de lo que está pasando, de que está muy grave la situación en México", agregó.

No hay intocables en democracia, dice tras golpe a INE

El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que en democracia nadie puede ser intocable y que se planteo la reforma electoral porque no se podía dejar establecida la consigna de que al INE no se le toca.

Luego que en la Cámara de Diputados avanzó su ley, el Mandatario federal dijo que sus opositores mienten al decir que el Gobierno se quería apoderar del órgano electoral y que iba a manejar el padrón electoral, o que el propósito era que él se reeligiera.

"No podíamos dejar el antecedente de que una institución al servicio de minorías, de una oligarquía que se sentían los dueños de México se mantuviese sin ningún cambio, y que quedara establecida la consigna de que al INE no se le toca. En una democracia nadie puede ser intocable, el autoritarismo sí plantea de que no se puede tocar al intocable, pero en la democracia es la voluntad del pueblo y el pueblo tiene en todo momento el derecho a cambiar la forma de su gobierno, el pueblo es el soberano, manda, decide. Por eso decidimos enviar la incitativa de reforma", lanzó López Obrador.

"Les metieron en la cabeza de que lo que buscábamos era apoderarnos del INE, que íbamos nosotros a manejar el padrón electoral y que el propósito era que yo me reeligiera o que no me permitiera la democracia, puras mentiras porque son muy calumniadores y falsarios los conservadores e hipócritas porque en apariencia son gentes de bien con una moral pero es en apariencia, fingen"

Atacó de nuevo a los consejeros electorales del INE.

"¿De dónde vienen los consejeros que están ahora? De los mismos grupos que han dominado y se han caracterizado por ayudar a los potentados en los fraudes electorales, de ahí vienen todos, es una escuela", acusó.

Son capaces de dar golpe de Estado

El Presidente López Obrador afirmó que cuando la democracia no conviene a sus opositores son capaces hasta de dar un golpe de Estado o promover un derrocamiento.

"Para ellos la democracia es válida cuando les conviene, cuando no les conviene son capaces hasta de dar un golpe de Estado o promover un derrocamiento y ahora los golpes de Estado, también esto es importante seguirlo diciendo, no sólo se dan con el uso de las armas, con cuartelazos, empiezan a desgastar a la autoridad con los medios de información que los compran, los tienen a su servicio y empiezan a desatar campañas de desprestigio hasta que debilitan por completo a la autoridad y o lo quitan o lo someten, ya el Presidente es un pelele hasta de los potentados, un títere, ya no representa a todos los mexicanos, a todo el pueblo, sino nada más es el representante de una minoría, ya el gobierno es un comité al servicio de unos cuantos", soltó.

Corte decidirá si reforma electoral es inconstitucional

Al finalizar de hablar del tema, López Obrador adelantó que será la Corte la que decida si la reforma electoral es inconstitucional o no.

"Aprobaron la ley y ahora pasa a la Suprema Corte y ahí van a decir si es inconstitucional o no, pero no hay absolutamente nada que altere los procedimientos legales", sentenció.