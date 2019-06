Blinda NL uso del 'broncodron'

Monterrey— Además de hechizo, caro e incompleto, el dron adquirido por el Gobierno estatal pretende convertirse en un asunto secreto.

Al cumplirse hoy tres meses de la presentación del "avión no tripulado" por el que se anunció una inversión de 57 millones de pesos, la Administración del gobernador Jaime Rodríguez dijo que no dará más información sobre el equipo.

"El uso del dron ya es confidencial, por el inicio de sus operaciones", sostuvo el secretario de Seguridad, Aldo Fasci.

"No hay más comentarios", añadió.

A pregunta expresa, Fasci aseguró que el dron ya está operando, pero rechazó dar mayor información.

Hace un mes, el mismo secretario informó que el equipo iniciaría operaciones hasta que concluyera la capacitación de los cuatro policías de Fuerza Civil que lo operarán, lo que ocurriría en junio.

Sin embargo, el funcionario aclaró en ese momento que el Estado no tenía los 27 millones de pesos que supuestamente faltan para completar el equipamiento del dron, por el que ya se pagaron casi 30 millones.

El aparato fue presentado el 19 de marzo en un evento en la Explanada de los Héroes, donde se presumió como el primer avión no tripulado adquirido por el Estado para combatir la inseguridad.