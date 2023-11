Bloque opositor va con PRI en Jalisco, adelanta Xóchitl

Mayolo López / Agencia Reforma

Ciudad de México.- La coalición Fuerza y Corazón por México irá en Jalisco con una priista, adelantó Xóchitl Gálvez, la abanderada presidencial.

"Es mujer. Hay buenas mujeres en Jalisco y todo indica que el PRI en Jalisco pone candidata y yo voy a apoyar a la candidata que se elija y voy a caminar con ella", declaró.

Fuentes consultadas explicaron que el PRI de Alejandro "Alito" Moreno cedió al PAN la candidatura para la CDMX a cambio de la plaza de Jalisco.

Esta mañana, de hecho, la lideresa del PRI, Laura Haro, quien se perfila como la candidata del bloque opositor, apareció en una planta productora de leche al lado de Xóchitl Gálvez, durante el primer evento de esta en tierras jaliscienses.

La lideresa panista Diana González Martínez, que buscaba también abanderar a la coalición opositora, llegó a la planta junto con la hidalguense.

Gálvez abrió esta mañana una visita de tres días por Jalisco, una plaza en manos de Movimiento Ciudadano, cuyo candidato presidencial, el Gobernador Samuel García, sostuvo, irrumpe en la campaña para restarle votos.

"Estoy convencida de que, independientemente de que él (Samuel García) juegue el papel de apoyo al Gobierno, porque él sabe que no tiene ninguna posibilidad de ganar pero sí de restar, es una decisión que el partido naranja tomó y yo voy a tener que luchar contra dos personajes", afirmó.

"Samuel no va a atacar a Claudia (Sheinbaum): él me va a atacar a mí y yo le diría 'No memes Samuel", deslizó.