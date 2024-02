Bloquea UIF cuentas de la Facultad de Medicina de la UNAM

Ciudad de México.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó dos cuentas bancarias de la Facultad de Medicina de la UNAM por movimientos que podrían ser indicativos de lavado de dinero.

La UNAM promovió el 19 de febrero una demanda de amparo contra el bloqueo a las cuentas en Banco Santander, pero este jueves el juez federal Ulises Rivera se negó a conceder una suspensión provisional para levantar el aseguramiento.

"No es procedente la concesión de la medida cautelar respecto de la suspensión del procedimiento de imposición de sanciones, ya que no se le ocasionaría un daño de imposible reparación. Asimismo, no es posible conceder la suspensión para el efecto de eliminar a la parte quejosa de la lista de personas bloqueadas, pues ello se considera un efecto exclusivo de la sentencia de fondo donde se llegue al convencimiento de que ese acto es realmente contrario a la Carta Magna", resolvió el juez.

Grupo REFORMA publicó el 18 de febrero que la UIF bloqueó cuentas de Luis Arturo González Nava, el secretario Administrativo de la Facultad de Medicina.

González fue incluido en la lista de personas bloqueadas de la UIF desde el 30 de noviembre, y presentó un amparo a título personal el 28 de diciembre. En el amparo de la UNAM se menciona el 1 de diciembre como fecha del acto reclamado.

En ese caso, el juzgado Décimo Tercero de Distrito en Materia Administrativa inicialmente sí concedió una suspensión provisional al funcionario, para levantar el bloqueo sobre cuentas en Banamex, BBVA, HSBC, Santander y Scotiabank.

Sin embargo, este miércoles la jueza Ana Luisa Priego negó la suspensión definitiva, sin publicar las razones para el cambio de criterio, que puede haber sido motivado por documentos y pruebas aportados por la UIF.

González Nava pidió llamar a la Facultad de Medicina como tercera interesada a su juicio, lo que fue negado el 30 de enero.

Cabe recordar que la Suprema Corte de Justicia ha determinado que los jueces tienen que conceder suspensiones contra los bloqueos de la UIF, por ser inconstitucionales, salvo que dicha medida derive de actos de colaboración con otros países o con organismos internacionales.

La Facultad de Medicina es la que mayor presupuesto maneja entre todas las escuelas, institutos, centros de investigación y unidades administrativas de la UNAM. En 2023, recibió 2 mil 157 millones de pesos, y González Nava es el encargado de administrar esos fondos.