Bloquean carretera en Playa del Carmen contra Tren Maya

Ciudad de México.- Ambientalistas bloquean la carretera 307 que va de Cancún a Tulum, a la altura del Municipio de Solidaridad (Playa del Carmen), en protesta por las obras del Tren Maya.

Se trata de integrantes de la Asamblea de Defensores del Medio Ambiente de la organización maya Múuch Xíinbal.

"Esto es lo primero que vamos a hacer si estos gobiernos no aprenden a respetar del agua, a respetar la vida, a respetar la selva, a respetar el territorio maya. Nosotros queremos manifestar nuestra inconformidad con este proyecto mal llamado Tren Maya, no es maya, es un tren militar y este tren está destruyendo nuestro espacio", lanzó Pedro Uc, uno de los líderes del movimiento ambientalista.

"Está destruyendo la vida de los animales, está destruyendo el agua, la cultura maya, nosotros hemos dicho que este tren es un proyectil en el corazón de la cultura maya y por eso nos estamos manifestando de esta manera, y ojalá cada vez haya más personas conscientes de esta situación, porque el agua es para todos", añadió.

El bloqueo a la vía provocó filas kilométricas de autos en ambos sentidos. En esa zona, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) está a cargo de la construcción del tramo 5 sur y norte.

Los ambientalistas han insistido en que las obras contaminan los cenotes y ríos subterráneos.

"Para nosotros, en este momento es muy importante, se trata de que todos nosotros estamos conscientes del tema del agua y la selva que se está destruyendo, recursos que no solamente son para los pueblos originarios, sino para todos", insistió el activista.

"Queremos decirle a las autoridades que esta situación la han provocado muchos mensajes del Gobierno que descalifican como montaje este movimiento, a ver si se atreven a decirlo, seguramente sí, por el cinismo que tienen.

"Las autoridades sólo entienden el desarrollo destruyendo, sólo entienden el desarrollo para ellos mismos, hablan desarrollo pero no se preguntan para quién el desarrollo, es para los de siempre, no es para nosotros, no creemos en un desarrollo que destruye la selva, que destruye el agua, nosotros creemos en un desarrollo respetuoso a nuestra propia naturaleza".

Fuentes de seguridad de Quintana Roo descartaron el uso de la fuerza pública, aunque aseguraron que decenas de turistas y trabajadores caminan por la carretera para llegar a sus destinos.

En la protesta también participa el activista, biólogo y espeleólogo Roberto Rojo, del movimiento ambientalista "Selvame del Tren".