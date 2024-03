Bloquean normalistas de Ayotzinapa Autopista del Sol

Para exigir al Presidente Andrés Manuel López Obrador resultados en la investigación sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala en 2014, estudiantes bloquearon el carril norte-sur de la Autopista del Sol Cuernavaca-Acapulco, a la altura del kilómetro 272.

Durante la protesta, los normalistas gritaron consignas contra el gobierno y exigieron la presentación con vida de los 43 estudiantes.

Uno de los líderes de la normal de Ayotzinapa, dijo que a López Obrador le quedan menos de siete meses en el cargo y sigue sin explicar por qué no se ha hecho justicia.

"Tomás Zerón de Lucio, ex director de la Agencia de Investigación Criminal sigue en Israel sin ser extraditado para que pague su culpa, pero además al ex Presidente Enrique Peña Nieto no se le toca y mucho menos al Ejército mexicano", afirmó.

Los altos mandos del Ejército, aseguró, han ocultado la información relacionada con su actuación durante los hechos ocurridos entre la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014.

Tras cerrar más de dos horas la vía federal, los normalistas se retiraron del lugar a bordo de cuatro autobuses en los que llegaron.

Los manifestantes estuvieron en la Autopista desde las 11 de la mañana y se fueron poco después de las 13:00 horas.