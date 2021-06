Bloquean padres de niños con cáncer acceso a T1 de AICM

Alfredo Moreno/ Reforma

Ciudad de México.- Padres de niños con cáncer bloquean el principal acceso a la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) en demanda de medicamentos oncológicos.

Cerca de 50 personas protestan en la Avenida Capitán Carlos León, tanto de la Asociación de Padres de Familia con Niños Enfermos como algunas provenientes de la Alcaldía Iztapalapa de la organización Trabajando por tu Salud.

De acuerdo con el presidente de la organización, Omar Hernández, no se retirarán hasta tener una respuesta efectiva de autoridades, y que se empiecen a dispensar los medicamentos para el tratamiento de sus hijos.

Reprocharon que autoridades les prometieron en una reunión que tuvieron el pasado miércoles que llegarían los fármacos, sin embargo eso no ocurrió.

Los manifestantes piden la renuncia del subsecretario Hugo López-Gatell al grito de "¡Fuera Gatell! ¡Fuera Gatell!" y con carteles de rechazo al Gobierno.

"Hugo López Gatell: como los niños no son tu familia para ti esto es un golpe de Estado pero para el pueblo es una negligencia", "Queremos medicamentos", "Abasto de medicamentos de inmediato", "Con la salud no se juega", "A la cuarta transformación exigimos quimioterapias tratamiento sin pretextos" y "AMLO empeña tu Palacio, no tu palabra que no vale nada", dicen algunas pancartas.

"La verdad es triste verlo como sufre y la verdad no tengo para su tratamiento completo", dijo la señora Alejandra Reyes, de Chimalhuacán, cuyo hijo de 12 años fue diagnosticado con cáncer en abril.

"Antes de llevar a mi niño en Ixtapaluca anduve en Legaria, de ahí me lo mandaron al Hospital de Balbuena y no me lo aceptaron hasta que me mandaron al Hospital Infantil de Ixtapaluca, ahí ahorita lo tengo pero no hay medicamentos", agregó.

Los primeros en llegar fueron las personas de Iztapalapa para apoyar la manifestación y porque aseguraron que en los centros de salud de allá tampoco hay otro tipo de medicamentos.

"El Presidente dice que los de Iztapalapa y los de las delegaciones de aquel lado no nos quejamos que somos bien aguantadores, pero no, porque se está muriendo mucha gente", dijo Tereza Guevara, de 55 años

La SSC capitalina recomendó alternativas viales como Circuito Interior y Avenida Oceanía.

... Y exigen registro nacional de pacientes con cáncer

Tras rechazar las acusaciones del subsecretario de Salud y de negar que sean terroristas, los padres de niños con cáncer exigieron al Gobierno federal que se haga un registro nacional de pacientes que necesiten medicamentos oncológicos y que se informe en la "mañanera" del Presidente el avance en la compra de esos tratamientos.

"No es posible que nos digan que somos unos terroristas, que queremos dar un golpe de Estado cuando nuestra única exigencia durante estos dos años es batallar por el desabasto de medicamentos", dijo Omar Hernández, presidente de la Asociación de Padres de Familia con Niños Enfermos.

Afuera de la terminal del AICM, los manifestantes leyeron un pliego petitorio donde acusaron que las autoridades no saben cuántas personas tienen diagnóstico de cáncer en México, de qué tipo, la edad de los pacientes, la entidad en la que viven y el tratamiento que se requiere y que las compras que actualmente se realizan "se hacen a ciegas y sin planeación alguna".

Por lo tanto, la primera solicitud que realizaron es la de un registro de pacientes con cáncer.

"Que se tenga el registro nacional de personas con cáncer oficial, que en un tiempo real y de manera transparente le permita a las autoridades conocer las necesidades de abasto de medicamentos", dijeron.

"Que se dé cuenta sobre el seguimiento a la compra de medicamentos requeridos en las conferencias mañaneras de los martes, así como se hace con las vacunas contra el Covid. No entendemos por qué a nosotros siempre nos quieren recibir a puertas cerradas cuando las cosas pueden ser públicas", añadieron.

Otra solicitud es que se nombre de manera oficial a un interlocutor de alto nivel que se responsabilice y se asegure de generar el abasto suficiente de medicamentos.

Los padres de familia acusaron que durante varias reuniones con el director del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, Juan Antonio Ferrer, les ha dado varias promesas y explicaciones sobre la falta de medicamentos sin que hasta la fecha se solucione este problema, por lo que lo descartaron como interlocutor.

En una de las últimas reuniones, afirmaron, les indicó que los medicamentos ya se encontraban en las bodegas, por lo que ahora los retaron a que digan en cuáles para que ellos mismos vayan a confirmar y ayudar en la distribución.

Los padres de familia aseguraron que continuarán con el cierre de la avenida hasta que representantes del Gobierno federal lleguen a dialogar con ellos y les ofrezcan una solución .

El cierre de la avenida lateral de la Terminal 1 ocasiona que los pasajeros que llegan a tomar algún vuelo tengan que caminar desde el Circuito, aunque la Policía realiza traslados en algunas camionetas.