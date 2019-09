'Borran' a AMLO de chalecos de Servidores

Ciudad de México.- Los "Servidores de la Nación", grupo de empleados que operan los programas sociales del Gobierno federal, aparecieron con sus chalecos color beige parchados para ocultar el nombre del Presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien el INE prohibió promocionar.

El nombre del Presidente fue ocultado surciendo un parche o con una simple cinta adhesiva , lo que no lo ocultaba al cien por ciento.

"Desde que el Tribunal dijo que no se podía promover al Presidente, a nosotros nos dijeron que teníamos que borrar su nombre", dijo Sebastián Chairez.

"De todos modos, la gente sabe que los programas son de parte del Presidente López Obrador. Lo que decimos nosotros es que todos esos programas no hubiera sido posibles sin el Gobierno de la Cuarta Transformación", añadió el joven que ocultó el nombre del Presidente con cinta.

Rosa Isela Luévano, otra "servidora", expuso que desde octubre, cuando comenzaron a visitar a la población casa por casa para armar el censo de los posibles beneficiarios de las becas, pensiones y apoyos, nada más les han dado un chaleco, por lo que ella trató de borrar el nombre del Mandatario estampado en su pecho.

"Nosotros obedecemos porque nos debemos al Presidente, somos como él, nosotros trabajamos por el pueblo y para el pueblo, igual que él", añadió en el patio del Hospital Rural del IMSS de Matamoros, donde López Obrador inició su gira de tres días por Coahuila y Chihuahua.

Luévano, quien antes se dedicaba al hogar, agradeció el trabajo que le ofreció el Gobierno federal.

"Antes la gente no nos tomaba en serio, íbamos a las casas y no nos creían, menos aquí en el norte, pero ya la gente está confiando más, porque sabe que Obrador está cumpliendo", dijo.

En Campeche la semana pasada, los "servidores" también traían sus chalecos tapados, incluso algunos habían bordado una bandera encima del nombre.

"De todos modos, vamos y decimos que son del Gobierno federal y todos ya saben que son de Obrador", dijo en Hecelchakan, Campeche, Jorge Manuel, un "Servidor", que pagó 50 pesos para que bordaran una bandera mexicana en su pecho.

"Lo pagué de mi bolsa porque no nos dieron dinero, pero con gusto puse una bandera, le puse una bandera por nacionalismo y también porque yo soy maestro", dijo.

Pero aun con el nombre del Presidente oculto o semi oculto, los "Servidores de la Nación" son un grupo de 18 mil militantes de Morena puestos a su servicio.

En cada mitin, ellos se encargan de organizar a los asistentes e incluso en algunos se les ha visto coordinando el acarreo, como en Ecatepec, el pasado junio.

En Matamoros, al sur de Coahuila, los servidores dijeron que 30 -de los 60 que son en la zona- fueron convocados para coordinar el mitin de la visita de López Obrador en el hospital rural.

"Coordinamos a la gente y también damos información sobre cómo inscribirse a los programas sociales", contó uno de ellos.