Braskem-Idesa anuncia acciones legales vs Gobierno federal

La compañía Braskem-Idesa informó que tomará acciones legales luego de la cancelación en el suministro de gas natural por parte del gobierno de México, que decidió no renovar el contrato de suministro de etano con la empresa.

El corte, aseguró Braskem-Idesa en un comunicado, causó la suspensión total de los procesos de su planta Etileno XXI, ubicada en el sureste de México, con "negativas repercusiones" para sus clientes.

"Ya no hay gas natural para la empresa porque se venció el contrato. No se interrumpió, sino que llegó a su fecha límite y no se va a renovar", dijo el presidente, Andrés Manuel López Obrador, en su habitual rueda de prensa matutina, sin dar explicaciones para la decisión.

Desde que asumió a fines de 2018, la administración encabezada por López Obrador ha cancelado o pedido revisar millonarios contratos energéticos, una política que ha generado preocupación entre los principales socios inversionistas en el país, como Estados Unidos, la Unión Europea y Canadá.

Braskem-Idesa –donde la petroquímica más grande de América Latina tiene un 75% de participación y el mexicano Grupo Idesa el restante– sostuvo que el Centro Nacional de Control de Gas Natural (Cenagas) le informó el lunes que no renovaría el contrato de servicios de transporte de gas natural.

El consorcio agregó que, al día siguiente, Cenagas bloqueó el ingreso del hidrocarburo a pesar de una solicitud de la firma de mantener por 48 horas el bombeo para realizar una parada segura de sus operaciones.

"Las acciones de Cenagas han causado la suspensión total de los procesos de la planta", lamentó Braskem-Idesa.

"La decisión viola nuestros derechos incluyendo múltiples disposiciones jurídicas vigentes", indicó. "Braskem-Idesa, en cumplimiento de sus responsabilidades fiduciarias y corporativas, debe tomar las acciones que existan en el marco de la ley para la defensa de su derecho y patrimonio".

Fuente: www.expansion.mx