Brotan denuncias por acoso ¡y nada!

Ciudad de México— La violencia de género ha detonado denuncias al menos contra 81 candidatos a puestos políticos en el país. Los reclamos se acumulan pero las autoridades electorales no inhabilitan a nadie.

A los cuestionamientos contra Félix Salgado, acusado de violación y quien aspira a la Gubernatura de Guerrero; al candidato en Zacatecas, David Monreal, quien fue exhibido en videos agrediendo a mujeres de su partido; y al diputado Saúl Huerta, quien fue acusado por un menor de agresión sexual, se suman decenas de denuncias contra otros candidatos por violencia sexual, familiar o que son deudores de pensiones alimentarias.

Activistas y defensoras de los derechos humanos de mujeres y más de 154 organizaciones impulsan la Observatoria Ciudadana Todas MX que hasta ahora tiene ubicados a 81 aspirantes en esa lista en todo el País.

De ellos, 25 corresponden tienen denuncias de violencia sexual en sus diferentes modalidades como proxenetas, pedófilos, violadores, agresores y acosadores.

Entre sus primeras acciones, el colectivo ha publicado antiboletas: un tipo de infografía de candidatos o aspirantes a candidatos de todos los partidos, con el nombre del agresor, el delito por el que se encuentra denunciado, cargo al que aspira, partido que lo postula, distrito electoral, municipio y entidad donde participa.

Al menos tres candidatos a puestos políticos en la Ciudad de México fueron exhibidos en ellas: Alfonso Vázquez, diputado local por Morena, denunciado por violación, y Eduardo Santillán, candidato a la Alcaldía Álvaro Obregón, señalado por vínculos con trata de mujeres y porque su suplente está detenido por golpear a su esposa.

Así como Gabriel Quadri, candidato a diputado federal del Distrito 23 Coyoacán por Va por México, quien ha sido acusado de acoso sexual por alumnas de la Universidad Iberoamericana.

Por encima del derecho a ser votado, enfatiza Yndira Sandoval, vocera de la Observatoria, debe estar el derecho a las mujeres a una vida libre de violencia.

“No basta que le quiten la candidatura. Queremos que sean investigados, sancionados, juzgados, no sólo no tendrían que ser candidatos, no tendrían que estar libres”.

“La violencia no puede ser tolerada venga de quien venga. El principal pacto patriarcal se centra en las instituciones. Yo estoy cierta de que los candidatos que han sido más polémicos, que tienen qué ver con Morena, el partido en el poder, tienen el respaldo abierto, claro, público, del jefe del Estado mexicano”.

Tras las reformas al Artículo 19 de la Constitución, se incluyeron en el catálogo de delitos electorales los que se cometen contra las mujeres en razón de género, pero hasta ahora la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales no ha dado a conocer sanción alguna.

De hecho, anticipó que de las denuncias que se han registrado en el actual proceso electoral, la Dirección General de Averiguaciones Previas y Control de Procesos ha desechado 78 por ciento por considerar que carecen de sustancia.