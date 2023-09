Brote de Covid causa varias bajas en Pumas

Un brote de Covid-19 haría que Pumas tenga hasta cinco bajas para el duelo ante Santos de este sábado.

El conjunto auriazul ya tenía confirmada la ausencia de Robert Ergas por lesión, sin embargo, al nombre del uruguayo se le sumaron otros cuatro miembros del plantel, quienes tampoco realizaron el viaje a Torreón para el encuentro ante Santos de la Fecha 7 del Apertura 2023.

Eduardo Salvio, Adrián Aldrete, Jesús Molina y Arturo Ortiz serían los futbolistas con los que no podrá contar el DT Antonio Mohamed, pues dos de ellos habrían dado positivo al virus y otros dos habrían presentado síntomas antes del viaje y, aunque no dieron positivo, el equipo tomó precauciones para no arriesgarse a una propagación en más elementos de la plantilla.

Así, la escuadra universitaria no podrá contar con estos cinco futbolistas para enfrentar a los Guerreros en la Comarca Lagunera, dos de ellos titulares en la mayoría de partidos de este arranque de certamen.

Además, debido a lo contagioso del virus no se podría descartar en las próximas horas más jugadores presenten síntomas y se sumen a la lista de bajas para el encuentro.