¡Brutalidad policiaca en Tulum! Detienen a mujer y muere en separos

Excélsior

Quintana Roo.- Luego de la detención con uso excesivo de la fuerza por parte de elementos de la Policía de Quintana Roo en Tulum, trascendió de manera extraoficial que la mujer detenida habría fallecido en los separos de Seguridad Pública.

Al notar que la mujer presuntamente ya no contaba con signos vitales, los elementos policiacos la trasladaron al Centro de Salud, donde no fue recibida por no contar con sala de emergencia, por lo que a bordo de la misma patrulla fue llevada a las instalaciones de Protección Civil Municipal, donde de acuerdo con personal de dicha dependencia fue declarada muerta.

En las imágenes se puede apreciar como los uniformados hicieron uso excesivo de la fuerza, ya que uno sometió a la mujer estrangulándola con su rodilla, a pesar de los gritos de dolor, los elementos no se detuvieron.

Los hechos ocurrieron en la calle Faisán con avenida La Selva de la colonia Tumben Ka, en Tulum, Quintana Roo.

Aparentemente la víctima se encontraba bajo los efectos de alguna droga por lo que los transeúntes solicitaron la presencia policiaca, quienes al arribar la sometieron con lujo de violencia.