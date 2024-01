Busca AMLO fin de contrapesos

CDMX.- Por considerar que solo sirven a particulares, el Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció ayer que su iniciativa para desaparecer a los autónomos contempla a "todos los organismos".

Legisladores de Oposición, especialistas e integrantes de esos organismos han anticipado que los defenderán porque garantizan contrapesos, acceso a la información pública y regulación de actividades económicas, entre otras cosas.

Con su iniciativa, que forma parte del paquete de reformas constitucionales que presentará el próximo 5 de febrero, López Obrador busca desaparecer órganos como la CRE, INAI, IFT y Cofece.

"Pues nosotros también estamos revisando con lupa lo que hacen estos organismos, al grado que voy a proponer en el paquete de iniciativas de reforma que desaparezcan todos estos organismos que crearon para proteger a particulares y afectar el interés público", planteó en conferencia.

El INAI, por ejemplo, garantiza que cualquier autoridad en el ámbito federal, órganos autónomos, partidos, fideicomisos, fondos públicos y sindicatos entreguen la información pública que soliciten los ciudadanos.

Otros como el IFT regula los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión; la Cofece, tiene la misión de vigilar, promover y garantizar la competencia; y la CRE, tiene como fin promover la competencia y proteger los intereses de los usuarios, entre otras atribuciones.

Al ser cuestionado durante la mañanera sobre la decisión de la Cofece de analizar la autorización de la compra-venta de las 12 plantas generadoras y un parque eólico de Iberdrola, López Obrador insistió en que los organismos autónomos son una farsa.

"Estos organismos los crearon para proteger esos intereses. Como ya cambió la política, ya no queremos ese poder fáctico, dual, paralelo. No queremos un poder formal y uno real, uno de hecho, como era antes, y otro de derecho, ya no", recalcó.

López Obrador anticipó que entre los organismos que busca desaparecer están "como seis" del sector energético, a los cuales calificó de facciosos, onerosos y antipopulares.

Diputados de Oposición descartaron la aprobación de las iniciativas de reforma constitucional que presentará el Ejecutivo contra los órganos autónomos.

"La desaparición de órganos autónomos para nada sirve, si se quieren utilizar recursos en pago de pensiones, es muy poco el dinero. A no ser que sea un golpe de Estado constitucional, lo que se esté planteando", advirtió Moreira.

El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, el morenista Juan Ramiro Robledo, reconoció que hay dudas sobre qué órganos autónomos propondrá el Ejecutivo desaparecer.

"Yo no he escuchado que se trate de desaparecer a todos los organismos institucionales. Hay uno respecto del cual él ha sido muy insistente por su inoperancia y por su vacuidad, que es el INAI", dijo el morenista.