Busca EU extradición del capo por ejecución de 'Kiki' Camarena

Washington DC, Estados Unidos.- El Gobierno del Presidente de EU, Joe Biden, celebró la captura de Rafael Caro Quintero, acusado del asesinato del agente especial de la DEA "Kiki" Camarena en 1985.

"Estamos profundamente agradecidos con las autoridades mexicanas por la captura y arresto de Rafael Caro Quintero. El arresto de hoy es la culminación del trabajo de la DEA y sus socios mexicanos para llevar a Caro Quintero ante la justicia por sus crímenes, incluida la tortura y ejecución de Camarena", dijo el Fiscal General de EU, Merrick B. Garland, en un comunicado.

"Buscaremos su extradición inmediata".

Sorprende arresto

A decir de Mike Vigil, ex jefe de operaciones internacionales de la DEA, la detención de Caro Quintero es sorpresivo, considerando el desinterés de López Obrador de ir tras los capos.

"No vimos mucho esfuerzo (para capturar a Caro Quintero) en los últimos años, especialmente cuando (López Obrador) llegó al poder e inmediatamente empezó a desmantelar mucha infraestructura y las relaciones bilaterales entre EU y México relacionadas al narcotráfico", dijo Vigil a The Associated Press.

Sin embargo, aclaró, la DEA nunca iba a dejar de buscar a alguien que asesinó a un agente.

En 2018, el FBI incluyó al capo en su lista de los 10 más buscados y ofrecía 20 millones de dólares por información que llevara a su captura.

La inusual cifra duplica la recompensa que ofrece por el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio "El Mencho" Oseguera, acusado de inundar ese país de drogas sintéticas como el mortal fentanilo.