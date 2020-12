Busca México Libre integrarse al PAN

Reforma

Ciudad de México.- Con el objetivo de aglutinar el voto opositor y derrotar a Morena, México Libre propuso integrarse al Partido Acción Nacional (PAN), instituto político al que renunció su fundadora, Margarita Zavala, y su esposo, el expresidente Felipe Calderón.

En un pronunciamiento publicado en sus redes sociales, la organización política señaló que debido a que arbitrariamente las autoridades electorales le impidieron constituirse como partido, están dispuestos a dar un paso encaminado a fortalecer los ya existentes.

Lo anterior, indicó, permitiría convertir al PAN en la mayor fuerza política del País y aglutinar el voto opositor.

"Con la integración al PAN de los liderazgos, militantes, lemas, nombre y logo de México Libre, Acción Nacional se convertiría en la mayor fuerza política del País, con claras posibilidades de aglutinar el voto opositor y derrotar a Morena, además de lograr consolidarse como una nueva fuerza verdaderamente renovadora", indica el documento.

México Libre puso tres condiciones al PAN para su incorporación. Entre ellas, reconocer las condiciones que originaron la ruptura en el marco del proceso de selección de la candidatura a la Presidencia de la República en 2018, así como construir un mensaje que restituya cualquier daño a la imagen pública y manifieste beneplácito por la suma y reincorporación de los dirigentes y militantes de México Libre.

La segunda condición es condenar las resoluciones del Instituto Nacional Electoral (INE) y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) mediante las cuales les negaron el registro como partido.

Asimismo, asegurar que el PAN sea un auténtico instrumento al servicio de la ciudadanía, garantizando la apertura permanente de sus procesos de afiliación y proscribiendo cualquier intento de obstaculizar la suma de ciudadanos de buena fe o limitar su participación.

Esto, agregó, con el fin de reconocer el esfuerzo cívico y ejemplar que realizaron más de 263 mil personas que se afiliaron a México Libre.

"No es privativo del PAN, ni de México la desconfianza hacia la política, particularmente a los partidos políticos, sin embargo, coincidimos que la solución no es eliminar a los partidos sino crear otros o fortalecer los existentes. La ley no nos permite lo primero, pero la buena voluntad nos permite lo segundo al dar un paso que sería tan improbable que lograría un efecto de confianza y de cambio estructural que permitiría generar la certeza de ser el verdadero camino para enfrentar, contener y vencer el régimen autocrático que estamos sufriendo todos", reiteró.