Busca Morena desaparecer Seguro Popular

Ciudad de México.- La fracción de Morena formalizó la propuesta de desaparición del Seguro Popular y la creación, en su lugar, del Instituto de Salud para el Bienestar, para que éste coordine y garantice la prestación gratuita de servicios y medicamentos asociados a la población carente de seguridad social.

Con reformas a la Ley General de Salud, el coordinador de los diputados de Morena, Mario Delegado, propuso que el Gobierno federal financie la cobertura de los servicios de salud con ayuda de los gobiernos estatales.

Con la propuesta se elimina la disposición de que los ciudadanos beneficiados paguen cuotas por el servicio y medicamentos, como sucede actualmente con el Seguro Popular.

El Instituto tendrá que lograr una adecuada integración y articulación de las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud, cita la iniciativa presentada.

"Todas las personas residentes en el País que no cuenten con seguridad social tienen derecho a recibir de forma gratuita la prestación de servicios públicos de salud y medicamentos asociados, al momento de requerir la atención, de conformidad con el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin importar su condición social.

"La protección a la salud será garantizada por el Estado, bajo criterios de universalidad e igualdad, debiendo generar las condiciones que permitan brindar el acceso gratuito, progresivo, efectivo, oportuno, de calidad y sin discriminación, a los servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan de manera integral las necesidades de salud", cita la propuesta de Delgado, con lo que se da sustento a la propuesta del Ejecutivo de crear el Instituto de Salud para el Bienestar.

La iniciativa prevé que el Gobierno federal destinará anualmente recursos en numerario para la prestación gratuita de servicios de salud y medicamentos asociados, cuyo monto no deberá ser inferior al del ejercicio fiscal inmediato anterior incrementado por la inflación.

"Dichos recursos se incrementarán progresivamente de acuerdo con el aumento de la cobertura de atención y las necesidades de salud de la población", cita la propuesta enviada a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados y a la cual se adherieron las bancadas de Morena y del PT.

En tribuna, Delgado indicó que el Seguro Popular fracasó y se propone ahora una solución para mejorar el servicio en todo el país.

"Desafortunadamente falló el Seguro Popular, 15 años después vemos que no ha logrado calidad ni cobertura de los servicios de salud, no resultó ni seguro, ni popular.

"¿Por qué falló el Seguro Popular? Porque no se fue aumentando los recursos que se dan por cada beneficiario que se censó, el Seguro Popular funciona como si no hubiera una dinámica poblacional, como si no hubiera crecido la población en los estados, como si no hubiera crecido el costo de atención, como si no hubiéramos tenido una transición epidemiológica", expuso el legislador.

Acusó también que los recursos del Seguro Popular fueron desviados en las entidades federativas y por eso tampoco mejoró el servicio.

"Se tiene que cambiar, por completo, el modelo de atención, no podemos quedarnos con un modelo financiero y tratar de arreglarlo como es el Seguro Popular, porque no hay las garantías de que en los estados se termine la corrupción y que, en caso de haber más recursos, hubiera una mejora en los servicios, eso no lo podemos garantizar.

"¿Qué está proponiendo el Gobierno de la República? Pasar de un modelo financiero, a un modelo de atención para la salud, el modelo de atención primaria de salud integrado", explicó.

La estrategia, señaló, es fortalecer la atención de primer nivel, los centros y las clínicas, para volverlas más eficaces y complementarlo con redes de atención estatales y regionales.

"La atención primaria de salud integral no se limitaría a proporcionar medidas preventivas o a la consulta en el centro de salud o en la clínica, sino que permitiría, a la población, acceder a los servicios que requiere sin importar la complejidad de los mismos", explicó.

Agregó que los usuarios de dichos servicios también estarán en la posibilidad de acceder, entre otros, a consultas especializadas, hospitalización, cirugías, exámenes complejos y adelantados de laboratorio o de tecnología médica.

"Todo ello en el entendido de que una vez el paciente referido ha recibido los servicios que requiere, deberá volver a su centro de salud o clínica para continuar con el tratamiento respecto en su comunidad", mencionó.