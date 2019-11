Busca PAN impedir toma de Piedra en CNDH

Cd. de México (09 noviembre 2019).- La fracción del PAN en el Senado alista un plan para impedir la toma de protesta de Rosario Piedra como titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el próximo martes.

Tras ubicar uno de los votos perdidos en la elección de Piedra, cuando la senadora Martha Guerrero le quitó un voto al candidato José de Jesús Orozco, los senadores panistas reiteraron que hubo un proceso fraudulento y que se debe reponer la elección.

El grupo parlamentario anunció que mañana domingo, a las 11:30 horas, dará una conferencia de prensa en la sede del Senado para anunciar las acciones a seguir con el fin de evitar que rinda protesta la nueva titular de la CNDH.

En tanto, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, la panista Kenia López, afirmó que no se dejará intimidar por Morena, luego de que el ex panista Germán Martínez amagó con que se revisaría su cargo en la comisión.

"Las declaraciones hechas por el senador de Morena Germán Martínez Cázares son intolerantes, misóginas y, sobre todo, con gran falta de respeto a la ley.

"Es muy lamentable que el senador a nombre del Grupo Parlamentario de Morena me amenace con la posibilidad de que se me quite la presidencia de la Comisión en el Senado de la República. Lo he dicho públicamente y lo reitero, no me van a intimidar, seguiré denunciando el fraude cometido en el Senado", advirtió.

López Rabadán precisó que es claro, público y transparente que se robaron dos votos en el Senado de la República, ya que habiendo 116 senadores presentes y depositándose 116 votos en la urna sólo se contabilizaron 114, de los cuales 76 fueron emitidos a favor de la candidata del partido oficial, con los cuales no alcanza las dos terceras partes requeridas por la ley para el nombramiento.

"Si me quitan la Comisión de Derechos Humanos por haber denunciado un fraude, el hecho quedará consignado en la historia del Senado; el partido en el poder dijo que las cosas iban a cambiar en este País y quedará evidencia de que mintió, porque se habrá comportado todavía peor que a aquellos a los que criticaban", aseveró.

Por otro lado, Movimiento Ciudadano se pronunció a favor de reponer el procedimiento.

El presidente del partido y senador, Clemente Castañeda, exigió una explicación sobre el proceso y apoyó también que haya una nueva elección.

"Evidentemente 76 no son dos terceras partes de 116. El @senadomexicano está obligado a clarificar y transparentar todo el cuestionado proceso de elección de la @CNDH. México merece una explicación", escribió el legislador en redes sociales.

También difundió un video donde se ven los 116 votos de los senadores que participaron, pero la Mesa Directiva dio cuenta de 114.

"¿Dónde están los otros dos votos? Las cuentas no cuadran. México merece una explicación", cuestiona el vídeo difundido por MC.