Busca PGJ revocar libertad a ex esposo de Abril

Ciudad de México.- La Procuraduría General de Justicia (PGJ) busca revocar la puesta en libertad de Juan Carlos García, quien es señalado por allegados de Abril Pérez Sagaón como el autor intelectual de su asesinato.

"Nosotros estamos solicitando la revisión y que se recuperen los términos de feminicidio en grado de tentativa, es lo que estamos pidiendo que se revise porque se tipificó como violencia familiar", aseguró esta tarde Ulises Lara López, vocero de la PGJ, durante conferencia de prensa.

"Así que eso significará, eventualmente se tendrá que revisar, si se acepta tendrá que pasar a tener, como lo habíamos solicitado, tener prisión preventiva oficiosa y posteriormente una sentencia".

El hombre, ex CEO de Amazon y Elektra, fue vinculado a proceso por el delito de tentativa de feminicidio en agravio de su ex esposa, quien denunció que el 4 de enero la golpeó con un bat e hirió con un bisturí mientras dormía.

A Juan Carlos García le fue dictada la prisión preventiva oficiosa en el Reclusorio Oriente, sin embargo, el Magistrado Héctor Jiménez López ordenó la revisión de medidas cautelares para el 3 noviembre.

Después, el Juez de Control Federico Mosco González reclasificó el delito de intento de feminicidio a violencia familiar y el Juez de Control Luis Alejandro Díaz Antonio ordenó la liberación del implicado, el 8 de noviembre.

Lara López agregó que la Fiscalía de Servidores Públicos ya indaga el actuar del magistrado y jueces involucrados en el caso.

"El ex marido está bajo un proceso, está citado y está convocado por el procedimiento que ya hemos señalado (violencia familiar)", añadió el vocero de la Procuraduría de Justicia capitalina.

Este lunes, la regiomontana iba con sus dos hijos menores en un vehículo sobre Río Churubusco en la Colonia el Carmen, Alcaldía Coyoacán, cuando le dispararon dos veces y murió en un hospital.

La mañana de este viernes, el Poder Judicial de la Ciudad de México anunció la suspensión de los dos jueces de control involucrados en el caso, pero no la del magistrado Jiménez López.