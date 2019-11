Busca Polevnsky dirigir Morena seis meses más

Ciudad de México.- La secretaria general en funciones de presidenta de Morena, Yeidckol Polevnsky, consideró que la renovación de la dirigencia nacional del partido se concretará a mediados del próximo año.

Señaló que tres meses es el tiempo mínimo que tiene el partido para acatar la sentencia del Tribunal Electoral federal, que le ordenó a Morena reponer su proceso interno de elección en un plazo no mayor a 90 días y depurar su padrón.

En conferencia de prensa, tras sostener una reunión con congresistas de Morena, Polevnsky dijo que el partido gestionará ante la Sala Superior que le conceda una prórroga de otros 90 días para cumplir la sentencia.

Explicó que, una vez que el partido depure su padrón y cumpla con la credencialización de los militantes, debe convocar a un nuevo proceso electivo con tres meses de anticipación a la fecha de inicio, lo que ocurriría a mediados de 2020.

"La Sala Superior nos mandata a reponer todo el proceso, que significa empezar por la reafiliación, seguir con la credencialización y luego reponer las asambleas. Como ustedes saben, para convocar a asambleas, al Congreso electivo, lo tenemos que hacer con tres meses de anticipación, entonces nos dieron 90 días, en 90 días no alcanzamos a terminar, y aún si termináramos en 90 días, como tienes que convocar para tres meses después, tendrías realmente seis meses, 180 días, pero la realidad es que no acabamos", aseveró.

"Vamos a pedir a la Sala Superior que nos apoye con ello porque, si no, vamos a empezar a ser multados por el INE, es un tema bien delicado, bien importante. No nos podemos salir de una instrucción del INE porque nos van a multar, vamos a tener que acudir a la Sala Superior para explicar esto y esperamos librar las multas".

-Objetivamente, ¿la renovación de los órganos directivos del partido se estaría concertando a mediados del próximo año?, se le preguntó a la dirigente morenista.

"Más o menos, yo supongo que por ahí, que es lo que ojalá, espero, logremos hacer, porque el sistema de elección de Morena viene de la base, de abajo para arriba, tenemos primero que nada lograr las asambleas distritales para elegir a los consejeros y esos consejeros van a elegir al Comité Estatal y posteriormente al Comité Nacional.

"Entonces, si no tenemos padrón ni credencialización, no podemos hacer esa parte y el INE no puede revisar para validar (el padrón) e iniciemos credencialización. Entonces sí es un tema que la ruta es algo que tenemos que explicarle en el Congreso a todos los compañeros", abundó.

Polevnsky agregó que Morena también solicitará al INE una prórroga para poder cumplir el mandato de depurar su padrón y concretar la reafiliación de militantes, plazo que vence el 31 de diciembre.

"Son dos prórrogas distintas a dos órganos diferentes: al INE le corresponde el tema del tiempo para que nosotros presentemos nuestra reafiliación o ratificación de la voluntad de la militancia, plazo que basado en el acuerdo 33 termina el último día de diciembre de este año.

"La otra es la prórroga a los 90 días que nos da la Sala Superior para reponer todo el proceso, necesitamos una prórroga, porque no podemos terminar la reafiliación en un mes, por eso es que se tienen que pedir dos prórrogas distintas a dos órganos distintos", explicó.

Negocian acuerdos rumbo al Congreso partidista

Yeidckol Polevnsky afirmó que junto con Bertha Luján, presidenta del Consejo Nacional de Morena, y la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) se negocia el orden del día del Congreso que se realizará el próximo 30 de noviembre.

Aseguró que ella impulsará que ese día se reformen los Estatutos del partido para permitir la elección de la presidencia del CEN mediante una encuesta.

Polevnsky afirmó que Morena no debe cometer las pugnas internas que condujeron al PRD a su crisis y desplome.

En medio de la lucha interna por la dirigencia de Morena protagonizada por todos los contendientes, Polevnsky acusó que hay quienes continúan con las prácticas del sol azteca.

"Nosotros no somos el PRD, somos Morena y no queremos parecernos al PRD ni tantito, de hecho, estamos peleando para no parecernos al PRD, no nos eches la sal, estamos tratando de evitar parecernos al PRD.

"Estamos luchando muy fuerte y la verdad es que sí hay problemas duros, porque hay quien quiere seguir con las prácticas del PRD", afirmó.

Polevnsky se desmarcó del PRD y aclaró que en 2006, cuando fue elegida senadora por ese partido, lo hizo como candidata externa.